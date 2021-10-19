بسبب الفيضانات.. عروسان يستقلان “إناء طهي عملاقا” إلى موقع زفافهما (فيديو)

تجول عروسان هنديان في شوارع غمرتها المياه بسبب الفيضانات في ولاية كيرالا جنوب الهند، داخل إناء طهي ضخم أمس الإثنين للوصول إلى مكان زفافهما.

واستعار العروسان، القِدر من معبد محلي واستعانا برجلين لدفع “القارب المؤقت” وحققت صورهما انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت العروس لقناة محلية بعد إتمام مراسم الزفاف “لم نكن لنتخيل بتاتا ما حصل خلال المراسم”.

وتسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في مختلف أنحاء الولاية.

وبينما غمرت المياه جزئيا مكان زفافهما، كان الزوجان مصممين على عقد قرانهما في حفل صغير.

وفي طريقهما لمكان الحفل على إناء الطبخ، سمع رجل يقول في خلفية أحد مقاطع الفيديو “كان ينبغي علينا حجز قارب بدلاً من سيارة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العروسين يعملان في مجال الرعاية الصحية.

أمطار وفيضانات

وأظهرت صور سيارات وحافلات غارقة في مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية كيرالا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وبحث رجال الإنقاذ والسلامة عن ناجين حتى يوم أمس في وقت ساعد الجيش والبحرية والقوات الجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وقالت حكومة الولاية إنها أجلت آلاف الأشخاص وأقامت أكثر من 100 معسكر إغاثة.

وأدى هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، مما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقال مسؤولون وشهود عيان إن أكثر من 27 شخصا كانوا من ضحايا الفيضانات، نحو 13 منهم قضوا في انهيار أرضي في قرية (كوتيكال).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان محليين، وقوع 4 انهيارات أرضية عند أحد التلال، مما أدى إلى تدفق المياه إلى أسفل وسقوط أشياء أخرى.

وقال مسؤول حكومي في المنطقة، حيث وقع الانهيار الأرضي، إن ما يقرب من نصف الضحايا من عائلة واحدة، وأضاف “فقدت عائلة واحدة 6 أفراد”.

وتعتمد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، على هطول الأمطار لدعم سكانها الذين يعتمد الكثير منهم على الزراعة، لكن هطول الأمطار الغزيرة يمكن أن يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمراض.

كانت ولاية كيرالا قد شهدت أسوأ فيضانات خلال قرن من الزمان في عام 2018 إذ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص ونزوح نحو 200 ألف.