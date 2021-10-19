استقالة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاده

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده في تصريحات لقناة الجزيرة، الإثنين، تنحيه عن منصبه، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خليفته في المنصب.

وقال بلينكن في بيان إن نائب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان توماس ويست الذي كان مستشاراً للبيت الأبيض حين كان الرئيس جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، سيخلف زلماي خليل زاده في منصبه.

وسبق لخليل زاده أن تولى منصب السفير الأمريكي لدى العراق وأفغانستان والأمم المتحدة.

وتولّى خليل زاده البالغ من العمر 70 عاما ملف العلاقة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في 2018 بعدما عيّنته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مبعوثاً خاصاً للإشراف على المفاوضات مع حركة طالبان، وهي مفاوضات لم يشرك فيها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

وقّعت واشنطن مع حركة طالبان اتفاقا يهدف لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة (غيتي)

وأثمرت المفاوضات اتفاقاً تاريخياً أبرم في قطر في فبراير/ شباط 2020 وتعهّدت الولايات المتّحدة بموجبه الانسحاب من أفغانستان في العام التالي.

ويتحدّر خليل زاده من مزار الشريف في شمال أفغانستان ويجيد الباشتو والداري، وهما اللغتان الرئيسيتان في بلده الأم.