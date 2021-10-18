نصر الله: لدى حزب الله 100 ألف مقاتل.. و”القوات اللبنانية” أجندتها الحرب الأهلية (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الإثنين، إن أعمال العنف التي وقعت في بيروت يوم الخميس الماضي “أحداث مهمة وخطيرة ومفصلية وتشكل مرحلة جديدة في التعامل مع السياسة الداخلية”.

وفي أول تصريحات له منذ أعمال العنف التي كانت الأسوأ في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات، شن نصر الله هجوما على حزب القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع وقال إن برنامجهم الحقيقي هو “الحرب الأهلية”.

وقال نصر الله إن “كل الشواهد تدل على أن حزب القوات اللبنانية لديه ميليشيا مقاتلة، وأنه يريد أن يقدم نفسه على أنه يحفظ دماء المسيحيين”، معتبرا أنه “أكبر تهديد للوجود المسيحي وأمن المجتمع المسيحي في لبنان”.

وأكد أن حزب الله “ليس عدوا للمسيحيين ومحاولة تقديم حزب الله كعدو وهم وخيال”.

وقال إن “كل الدلائل تقول إن القوات اللبنانية قتلوا شهداء حركة أمل في الطيونة لكن رئيسه ركز على حزب الله لأن ما يراد تسويقه في الخارج هو الصراع مع حزب الله”.

100 ألف مقاتل

وهدد نصر الله حزب القوات اللبنانية وقال إن “الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل. فلا تخطئوا الحساب واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا”.

وقال نصرالله، الذي يُعدّ حزبه القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان، إنه يذكر هذا الرقم للمرة الأولى “لأمنع الحرب لا لأهدد بحرب أهلية”.

ووجه نصر الله كلامه لرئيس حزب القوات وقال “لم يكن حزب الله في المنطقة أقوى مما هو عليه الآن و”إنت غلطان”.

وقال إن “رئيس هذا الحزب يحاول صناعة عدوّ وهميّ لجيراننا وإبقاء المسيحيين قلقين على وجودهم، وحزب القوات لا يترك لغة الحرب القديمة ولغة التقسيم وهو من حضّر مسرح الجريمة الأخيرة”.

وجاءت مواقف نصرالله بعد توتّر شهدته بيروت الخميس أثناء تظاهرة نظمها حزبه وحليفته حركة أمل اعتراضاً على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، تخللها إطلاق رصاص وقذائف، في تصعيد خطير لم تتضح ملابساته وكيف بدأ بعد.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله وثلاثة عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.