معركة الأمعاء الخاوية.. تعرف على الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ووضعهم الصحي (فيديو)

يستمر عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم وتردي أوضاعهم.

واستضافت الجزيرة مباشر عددا من ذوي الأسرى المضربين، وقال شقيق الأسير كايد الفسفوس إن شقيقه مستمر في إضرابه لليوم 95 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري المتكرر بحقه.

وأكد أن وضعه الصحي أصبح خطيرا للغاية خاصة أنه يرفض تناول المدعمات والسوائل ويصف الأطباء حالته بالحرجة.

شقيق الأسير المضرب عن الطعام #كايد_الفسفوس: كايد مضرب عن الطعام 95 يوما ويرفض تناول المدعمات ووضعه الصحي خطير جدا pic.twitter.com/DfI0UIZuqA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2021

وأوضح أن كايد يرفض إجراء فحوصات طبية كما رفض وضع جهاز قياس نبضات القلب والأطباء، وأكد الأطباء إمكانية تعرضه لنوبة قلبية أو جلطة في الدماغ في أي لحظة.

ولفت إلى أن شقيقه هو لاعب كمال أجسام ويدرك جيدا مدى خطورة الإضراب لكنه يؤمن بأنه يمكن أن يضحي بنفسه في سبيل حريته وحياته وسط عائلته.

وأكمل “عندما قرر كايد الإضراب كان يعلم أنه سيكون في مواجهة مع الاحتلال، وقد تعرض بالفعل في اليوم العشرين من إضرابه للتنكيل والضرب من سجاني سجن النقب الصحراوي والتنقل من زنزانة إلى أخرى ومن سجن لآخر”.

وقالت والدة الأسير شادي أبو عكر إن ابنها مضرب عن الطعان منذ 55 يوما وهو مريض الآن ولا يقدر على المشي ويعاني كغيره من الأسرى، كما يعاني ذوو الأسرى أيضا ويتمنون الاهتمام بقضيتهم.

والدة الأسير شادي أبو عكر: ابني مضرب عن الطعام 55 يوما.. وهو مريض ويعاني رفقة بقية الأسرى pic.twitter.com/wi3Gjiv0NS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2021

وأضافت أن آخر مرة رأت ابنها كانت قبل إضرابه وأخبرها بقرار الاحتلال اعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر، وأنه ينوي الإضراب إذا جرى تمديد اعتقاله 6 أشهر أخرى وهو ما حدث.

وتابعت “ابني ورفاقه أضربوا عن الطعام بسبب الويل والمعاناة في السجن. لا يوجد من يقف معهم ولا يحارب لأجلهم فقرروا المحاربة بأنفسهم بالإضراب. أتمنى أن تنتهي قضيتهم وتساعدهم أي جهة قبل أن يصلوا إلى الشهادة”.

من هم الأسرى المضربون عن الطعام حاليا؟

كايد الفسفوس: مضرب منذ 95 يوما، واضطرت سلطات الاحتلال لنقله إلى المستشفى بعد 57 يوما لتدهور حالته الصحية. مقداد القواسمي: مضرب منذ 3 أشهر رغم صدور قرار من محكمة إسرائيلية بتجميد اعتقاله، إذ يسعى لإلغاء الاعتقال بالكامل. علاء الأعرج: مضرب منذ 70 يوما، وسبق لسجون الاحتلال أن عزلته داخل السجن بعد مرور 50 يوما من الإضراب. هشام أبو هواش: مضرب منذ قرابة الشهرين، وتحذر عائلته تحذر من تدهور حالته الصحية. عياد الهريمي: مضرب منذ 23 يوما وقال في رسالة مسربة “زنزانتي 1.5 متر× 1.5 متر وليس بها نافذة”. خليل أبو عرام: مضرب منذ أقل من أسبوع، وهو معتقل منذ 2002 ومحكوم عليه بالسجن 7 مؤبدات.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية نحو 550 أسيرا، من بينهم أسيرة و4 أطفال.

وإضافة إلى الأسرى الإداريين، تعتقل إسرائيل نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا، وفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بينها نادي الأسير، حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي.