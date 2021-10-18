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الأخبار|فلسطين

كتائب القسام للأسرى: اقترب موعد حريتكم

18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202104:32 PM (مكة المكرمة)

بعثت كتائب عز الدين القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- برسالة مقتضبة تفيد “بقرب موعد تحرير الأسرى” عبر حسابها الرسمي في تطبيق تليغرام.

وجاء نص الرسالة كالتالي “أسرانا.. اقترب موعد حريتكم”. وأرفقت كتائب القسّام في رسالتها صورة تضم الإسرائيليين الأربعة الذين في قبضتها وفي منتصفها صورة لأحد مقاتليها يُمسك في يده اليُمنى القيود الحديدية وفي يده اليسرى البندقية.

وتأتي هذه الرسالة في الذكرى السنوية العاشرة لصفقة “وفاء الأحرار” التي أطلق بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وأخيراً، كشفت حماس أنها قّدمت لوسطاء إطارا لصفقة تبادل لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.

وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر : الأناضول

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