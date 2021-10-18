المتحدث باسم الإخوان: ملف المعتقلين والتعامل مع النظام المصري أهم أولوياتنا (فيديو)

أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أسامة سليمان أن أولويات قيادة الجماعة الآن تتمثل في 4 ملفات: أحدها ملف المعتقلين والتعامل مع النظام المصري.

وأضاف -في لقاء عبر الجزيرة مباشر- أن الملف الأول هو لم شمل الجماعة على مستوى الفكر والتنظيم، عبر منهجية تراعي ضوابط الجماعة وتستوعب من ابتعد عنها.

وتابع “نمد يدنا للقوى الوطنية وجميع المخلصين من أبناء مصر للمشاركة في وضع تصور سياسي نستطيع أن نتعامل من خلاله مع النظام المصري”.

هل تقبل جماعة الإخوان المسلمين بمصالحة مع النظام في #مصر؟ pic.twitter.com/Sv3BWILk2e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2021

وأضاف أن “الملف الثاني هو تمكين الكفاءات من الشباب، ونعلم أن هناك آلافا خرجوا من الجماعة وجميعهم كفاءات إدارية وتنظيمية وفنية وتربوية.. أما الملف الثالث فهو تطوير أداء الجماعة وفاعليتها، سواء على مستوى الهياكل أو المؤسسات أو اللوائح بحيث تستوعب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكمل “أما الملف الرابع والأخير فهو واجب في حق الإخوان المسلمين بعد الصلاة والصيام- كما قال نائب المرشد- وهو ملف المعتقلين، وسنتبنى أي توجه جاد وحقيقي من النظام المصري أو من غيره يهدف للتخفيف عن المعتقلين”.

وأكد أن الجماعة لن تتخذ أي موقف يكون حجر عثرة أمام تخفيف معاناة المعتقلين وذويهم، وأن الرسائل التي تصل من أهالي المعتقلين تؤكد وقوفهم مع القيادة الحالية للبحث عن حلول جادة سواء من خلال الضغط الدولي أو التشارك مع القوى السياسية الأخرى.

هل هناك انشقاق داخل جماعة الإخوان المسلمين؟ #مصر pic.twitter.com/ZRg57XOsFj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2021

ونفى سليمان وجود جبهتين داخل الجماعة قائلا “لا يوجد إلا جماعة واحدة وليس هناك أي انشقاق، ويلتزم الأفراد الستة المحالين للتحقيق بالصمت في الوقت الحاضر مقابل حالة انتفاضة من الصف تأييدا للقائم بالأعمال”.

وكان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله إبراهيم منير قرر تعيين متحدثين إعلاميين باسم الجماعة هما عضو مجلس الشورى العام أسامة سليمان ورئيس اتحاد طلاب الأزهر سابقا صهيب عبد المقصود.

وتأتي هذه التعيينات عقب خلاف بين إبراهيم منير ومجموعة من قيادات مجلس شورى الجماعة أعلن منير على إثره أن كل الذين أسهموا في هذا الخلاف-الذي وصل إلى عزلهم من مهامهم- قد أخرجوا أنفسهم من الجماعة.

وكان إبراهيم منير ألغى منصب الأمين العام الذي كان يشغله محمود حسين وقرر حل المكتب الإداري للإخوان في تركيا، وقررت جبهة محمود حسين بالمقابل إعفاء إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد وقائم بأعماله في خطوة اعتبرها منير باطلة.

والأسبوع الماضي قرر إبراهيم منير إيقاف 6 من قيادة جماعة الإخوان وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية مخالفات لائحية، من بينهم طلعت فهمي المتحدث الإعلامي السابق باسم الجماعة، إضافة إلى مدحت الحداد ورجب البنا ووممدوح مبروك ومحمد عبد الوهاب.