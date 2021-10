المتحدث الإقليمي للخارجية الامريكية: لدينا قلق بشأن العملية الانتقالية في السودان (فيديو)

قال صامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الامريكية إن هناك قلقا داخل الدوائر السياسية في واشنطن بشأن إمكانية انجاز الفترة الانتقالية في السودان على الصورة الأكمل، كما توجد مخاوف من أن تؤثر حالة “الفوضى” في البلاد على الانتقال الديمقراطي.

وأضاف المسؤول الأمريكي خلال مشاركته في (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن الاحتجاجات والاعتصامات التي يشهدها الشارع السوداني هي شأن “داخلي”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدعم الحكومة الانتقالية والمؤسسات الدستورية في سعيها لحل هذه الأزمة وتجاوز ما يعيق الفترة الانتقالية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عن ترحيب واشنطن بخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لـ “حماية التحول الديمقراطي” في بلاده.

وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه على منصة تويتر أن الولايات المتحدة “تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري”.

We welcome @SudanPMHamdok’s leadership in laying out a roadmap of principles to sustain the democratic transition in Sudan and urge all stakeholders to take immediate, concrete steps to meet the key benchmarks of the Constitutional Declaration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2021