مصر.. السجن المشدد 15 عاما للإعلاميين معتز مطر وحسام الشوربجي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المشدد غيابياً على كل من المذيع السابق في قناة “الشرق” معتز مطر والمذيع في قناة “مكملين” حسام الشوربجي لمدة 15 عاماً، لإدانتهما بإهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك في أحكام القضاء المصري عبر برامجهما.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إحالة الإعلاميين إلى المحاكمة الغيابية بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان”، بحسب قرار الإحالة.

وتحدث الإعلاميان وقتها عن أن القائمين على دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق الابتدائية يصدرون أحكاماً “ظالمة” ضد المواطنين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها “ثبت بثهما أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في الخارج وأذاعا عمداً في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

ومنذ إطاحة الجيش في انقلاب عسكري الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، تتعرض المعارضة السياسية في مصر وخارجها لحملة واسعة النطاق، فيما يثير انتقادات جماعات حقوق الإنسان.

وعادة ما تؤكد القاهرة استقلالية الجهاز القضائي المصري والتزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم توقيف أي شخص بناءً على خلفية سياسية.

يشار إلى أن مطر أعلن في أبريل/نيسان الماضي دخوله في إجازة مفتوحة من قناة الشرق المعارضة للنظام في مصر، التي يقدم عبرها برنامج “مع معتز” من تركيا.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع الحكم وعبر البعض عن استيائه من الأحكام الصادرة بحق الإعلاميين.

هُوّا فيه قضاء في ميسر، عشان حد يشكك فيه؟! pic.twitter.com/gp8yUZa0T8 — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) October 18, 2021

محكمة جنايات الزقازيق تقضي بالسجن المشدد للإعلاميين #معتز_مطر ""وحسام الشوربجي" في اتهامهما بـ"إهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك في أحكام القضاء"😡

لاحول ولاقوة إلا بلله — gasmina (@3111dBPcZcSF4VR) October 18, 2021