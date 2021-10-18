أطفال ماتوا بردا.. مسؤول إغاثي: التركيز على المرأة في أفغانستان يغطي على الوضع الإنساني المزري (فيديو)

أفاد مسؤولون طبيون في مخيمات العائلات النازحة داخليا بالعاصمة الأفغانية كابل بأن ما لا يقل عن 10 أطفال لقوا مصرعهم جراء الطقس البارد ونقص مرافق الرعاية الصحية.

ويعاني نصف الأطفال النازحين في أفغانستان من سوء التغذية وظروف صحية صعبة، ووفقا لتقديرات مفوضية اللاجئين نزح قرابة 300 ألف أفغاني داخليا بسبب الصراع خلال العام الماضي وكانوا في حاجة ماسة للدعم الإنساني.

ويحتاج 3 ملايين نازح سابقا و9 ملايين فقدوا سبل عيشهم بسبب جائحة كورونا إلى المساعدات الإنسانية وفق المنظمة الأممية.

وأعرب أطباء في أفغانستان عن سوء الوضع الطبي في عموم البلاد وتشكيله خطرا على الأطفال، وقال نازحون إنهم لا يجدون الطعام لأطفالهم، وطالب الأطباء المجتمع الدولي بتقديم يد العون للبلد.

نقص في الغذاء والعلاج والإيواء

أزمة إنسانية تثقل كاهل الأسر الأفغانية

بادر مع #الهلال_الأحمر_القطري لتخفيف نتائج الوضع الإنساني الخطير في أفغانستان

•سلال غذائية للأسر المحتاجة

•مساعدات طبية عاجلة

•مستلزمات إيواء

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https://t.co/d3JGc3DW0N pic.twitter.com/nYKG0kTr3s — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) October 16, 2021

حياتهم مهددة

وقال الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا ومؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية، إن أفغانستان تعاني من الجوع والفقر والنقص في المواد الغذائية والطبية منذ 40 عاما وليس في الفترة الأخيرة فقط.

ودعا البنا عبر مسائية الجزيرة مباشر باقي المنظمات الإغاثية الدولية لتنظيم قوافل طبية وإغاثية إلى أفغانستان خلال فصل الشتاء الذي يكون جد قاس في البلد.

وشكر المتحدث السلطات القطرية التي نظمت إرسال 450 طنا من المساعدات إلى أفغانستان على متن 150 طائرة مستطردا أن البلد بحاجة إلى 50 ألف طن في الفصل المقبل.

محملة بمساعدات إنسانية وطبية.. المزيد من الطائرات القطرية تصل لمطار #كابل لمواجهة الوضع الإنساني غير المستقر في #أفغانستان | تقرير: ناصر شديد #الحصاد pic.twitter.com/Ug1uYYr9yT — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 5, 2021

وقدر رئيس المؤسسة الإغاثية عدد النازحين الجدد داخل أفغانستان بـ600 ألف، 60٪ منهم أطفال، وذهب البنا إلى القول إن ما يشغل الرأي العام الدولي هو تولي حركة طالبان للحكم ووضع المرأة معتبرا أنها “تغطية إعلامية سيئة على الوضع الإنساني المزري”.

وشدد ضيف الجزيرة مباشر إلى ضرورة المسارعة لإنقاذ النازحين الأفغان من الوضع “الخطير” الذي يهدد حياة الكثيرين منهم في فصل الشتاء المقبل.

Our response in Afghanistan is underway. Over the past week, our teams on the ground have delivered almost 800 food packs, supporting over 5,400 people, alhamdulillah! 💙 We've been working in #Afghanistan since 1999 — help us to continue our work: https://t.co/340H5YSgh2 pic.twitter.com/2oftLEnKbF — Islamic Relief UK (@IslamicReliefUK) October 13, 2021

ووجه البنا دعوته لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من جمعيات وحكومات ومؤسسات عربية للاهتمام بوضع النازحين في حين اختار العالم الآخر -الغرب- التركيز سلبا على قضايا المرأة والحكم.

ويراهن رئيس المنتدى الإنساني علي رفع مستوى الوعي بضرورة المساعدة لدى الشعوب والجمعيات المدنية في حين لم تتحرك الحكومات العربية تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن وسوريا التي راح ضحيتها آلاف الأطفال.

قطر تنبه المجتمع الدولي

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء الماضي، إن بلاده حريصة على أن ينعم الشعب الأفغاني بالأمن والاستقرار.

وأضاف في خطاب عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع مجموعة العشرين بشأن أفغانستان أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤوليات جمة تجاه أفغانستان في صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية.

التقيت اليوم في #الدوحة بصديقي @WFPChief المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وناقشنا تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان. تأتي شراكتنا القوية مع @WFP_AR انطلاقاً من إيماننا بمبدأ التعاون الدولي وبجوهر القيم الإنسانية والتنموية، واللذان يشكلان ركيزة مهمة في علاقاتنا الدولية. pic.twitter.com/AJgfSufL86 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 24, 2021

وجدد أمير قطر الدعوة إلى الحكومة الأفغانية المؤقتة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحماية حقوق الإنسان.

وطالب بضرورة النظر إلى مؤسسات الدولة المنهارة عمليا في أفغانستان قبل إسداء النصائح ووضع الشروط.

وأوضح أن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان لاستقطاب المواقف في أفغانستان، مؤكدا أهمية الاستمرار في جهود البناء والتنمية هناك.