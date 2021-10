أطفال ماتوا بردا.. مسؤول إغاثي: التركيز على المرأة في أفغانستان يغطي على الوضع الإنساني المزري (فيديو)

أفاد مسؤولون طبيون في مخيمات العائلات النازحة داخليا بالعاصمة الأفغانية كابل بأن ما لا يقل عن 10 أطفال لقوا مصرعهم جراء الطقس البارد ونقص مرافق الرعاية الصحية.

ويعاني نصف الأطفال النازحين في أفغانستان من سوء التغذية وظروف صحية صعبة، ووفقا لتقديرات مفوضية اللاجئين نزح قرابة 300 ألف أفغاني داخليا بسبب الصراع خلال العام الماضي وكانوا في حاجة ماسة للدعم الإنساني.

ويحتاج 3 ملايين نازح سابقا و9 ملايين فقدوا سبل عيشهم بسبب جائحة كورونا إلى المساعدات الإنسانية وفق المنظمة الأممية.

وأعرب أطباء في أفغانستان عن سوء الوضع الطبي في عموم البلاد وتشكيله خطرا على الأطفال، وقال نازحون إنهم لا يجدون الطعام لأطفالهم، وطالب الأطباء المجتمع الدولي بتقديم يد العون للبلد.

وقال الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا ومؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية، إن أفغانستان تعاني من الجوع والفقر والنقص في المواد الغذائية والطبية منذ 40 عاما وليس في الفترة الأخيرة فقط.

ودعا البنا عبر مسائية الجزيرة مباشر باقي المنظمات الإغاثية الدولية لتنظيم قوافل طبية وإغاثية إلى أفغانستان خلال فصل الشتاء الذي يكون جد قاس في البلد.

وشكر المتحدث السلطات القطرية التي نظمت إرسال 450 طنا من المساعدات إلى أفغانستان على متن 150 طائرة مستطردا أن البلد بحاجة إلى 50 ألف طن في الفصل المقبل.

وقدر رئيس المؤسسة الإغاثية عدد النازحين الجدد داخل أفغانستان بـ600 ألف، 60٪ منهم أطفال، وذهب البنا إلى القول إن ما يشغل الرأي العام الدولي هو تولي حركة طالبان للحكم ووضع المرأة معتبرا أنها “تغطية إعلامية سيئة على الوضع الإنساني المزري”.

وشدد ضيف الجزيرة مباشر إلى ضرورة المسارعة لإنقاذ النازحين الأفغان من الوضع “الخطير” الذي يهدد حياة الكثيرين منهم في فصل الشتاء المقبل.

Our response in Afghanistan is underway. Over the past week, our teams on the ground have delivered almost 800 food packs, supporting over 5,400 people, alhamdulillah! 💙

We've been working in #Afghanistan since 1999 — help us to continue our work: https://t.co/340H5YSgh2 pic.twitter.com/2oftLEnKbF

— Islamic Relief UK (@IslamicReliefUK) October 13, 2021