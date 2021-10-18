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الأخبار|مصر

ابتلعه قبل 6 أشهر.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض! (فيديو)

ليست المرة الأولى التي يبتلع فيها هذا الشخص هاتفه (مواقع مصرية)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202104:28 PM (مكة المكرمة)

شهد مستشفى أسوان الجامعي بصعيد مصر واقعة غريبة منذ أيام عندما حضر مريض يشكو من آلام شديدة في معدته.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء فقرر الأطباء ضرورة إجراء جراحة عاجلة للمريض ليكتشفوا المفاجأة.

فقد استخرج الأطباء جسما غريبا من معدة المريض تبين لاحقا أنه هاتف محمول مغلف بالبلاستيك، واعترف المريض إنه ابتلع الهاتف قبل 6 أشهر مما أدى إلى حجب الطعام وحدوث التهابات شديدة في المعدة بحسب الأطباء.

غير أن المريض قال إنها ليست المرة الأولى التي يبتلع فيها هاتفه المحمول، إذ ابتلعه مرتين قبل ذلك وكان يخرج من جسمه أثناء عملية الإخراج، إلا أن الحظ لم يحالفه هذه المرة!

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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