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“درس في الإنسانية”.. لماذا انسحب أبو تريكة من استوديو بي إن سبورتس؟ (فيديو)

النجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم, محمد أبو تريكة
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202112:34 PM (مكة المكرمة)

أوقف حكم مباراة فريقي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اللعب في الدقيقة 41 بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى قبل استئناف المباراة.

وأكد نادي نيوكاسل استقرار حالة المشجع، لكن المشهد أعاد إلى الأذهان الدقائق العصيبة التي عاشها عشاق المستديرة أثناء متابعة كأس أمم أوربا الأخير عندما سقط لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن على أرضية الملعب.

وأدى مشهد سقوط المشجع إلى انسحاب نجم المنتخب المصري السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس محمد أبو تريكة من الاستديو التحليلي للمباراة.

واعتذر أبو تريكة للمذيع والجمهور قائلا إنه كان في الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الدنماركي وإنه لم يكن راضيا عن نفسه بعد إتمام الحلقة بشكل طبيعي مع أن إريكسن سقط بشكل مخيف.

وشرح النجم المصري أنه خرج عن أجواء التحليل بعد لقطة سقوط المشجع واستأذن المذيع والمشاهدين بأنه لن يتمكن من إتمام الحلقة.

وأحدث موقف أبو تريكة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مهاجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو “دور المحلل هو تحليل الأحداث والاستفاده منها ومحاولة نقل الإيجابي منها إلى بلادنا”.

وأضاف “كان يجب على أبو تريكة أن يبقى في الاستوديو وينقل للمشاهد وجهة نظره فيما حدث وكيف أن اللاعبين هم من طالبوا الحكم والمسعفين بالاهتمام بالمشجع المصاب”، قبل أن يختم “أبو تريكة استعجل، كان الله في عون طارق دياب”، وهو اللاعب الدولي التونسي السابق الذي كان يشارك أبو تريكة في نفس الاستوديو التحليلي.

 

وقالت صفحة (ماجيكانو) على موقع فيسبوك ردا على منتقدي موقف النجم المصري إن أبو تريكة رفض خوض مباراة السوبر المحلي أمام فريق إنبي قبل سنوات بعد حادثة بورسعيد تضامنًا مع أسر الضحايا وغرّم بنصف مليون جنيه وأوقف عن اللعب لمدة شهرين وسحبت منه شارة قيادة الفريق مدى الحياة، لكنه استقبل القرار بصدر رحب وقال إنه يكن احتراما وتقديرا لمجلس الإدارة والجماهير واعتذر لكل شخص في النادي.

وذكّر الحساب بأبرز المواقف الإنسانية لأبو تريكة، مثل الاهتمام بالجمهور في الشارع والمطالبة بحق ضحايا حادث بورسعيد، مؤكدا أن تلك المواقف ليست جديدة عليه.

 

وقال حساب آخر إن “الإنسانية لا تتجزأ ولا تعرف لونا ولا مطيع ولا عاصي الإنسانية هى واحدة فكن إنسانا أفضل من أن تكون لا إنسان واحكم بقلب وعقل الإنسان”.

ورأى المغرد خالد عبيد أن “من حق أبو تريكة الانسحاب كإنسان لكل من نسي مفهوم الإنسانية. وتريكة مش محتاج لقطة تاريخه في المنتخب أكبر لقطة في مصر وإنجاز حقيقي.. الخلاصة كن إنسان وكفى”.

وقال زكرياء البري إن أبو تريكة لا يحتاج “اللقطة” ليسرق الأضواء.

واعتبر الناشط محمد رجب أن أبو تريكة أعطى درسا في الإنسانية، واصفا إياه بـ”أمير القلوب”.

ورد علاء الشناوي عن كل من يقول إن “أبو تريكة عايز الناس تتكلم عنه، دا بياخد اللقطة، أبو تريكة أوفر” قائلا “باختصار دا أسطورة كروية بجد أكتر واحد اتظلم. ضحي بملايين عشان الأهلي ومعرفناش غير من الخطيب وإللي حصل بعد بورسعيد اسمعوه من أهالي الشهداء. واحد عنده انتماء ، ومبادئ مبتتغيرش”.

وحقق توتنهام في مباراة أمس الأحد، فوزه الثاني تواليا بعد 3 هزائم متتالية ورفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد الى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف برايتون الرابع.

وعكر الفريق اللندني صفو احتفالات مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس بمباراته الألف في مسيرته التدريبية، وانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وألحق به الخسارة الخامسة هذا الموسم دون أي انتصار فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم كالوم ويلسون بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من المدافع الاسباني خافيير مانكيو.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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