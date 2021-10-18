“درس في الإنسانية”.. لماذا انسحب أبو تريكة من استوديو بي إن سبورتس؟ (فيديو)

أوقف حكم مباراة فريقي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اللعب في الدقيقة 41 بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى قبل استئناف المباراة.

وأكد نادي نيوكاسل استقرار حالة المشجع، لكن المشهد أعاد إلى الأذهان الدقائق العصيبة التي عاشها عشاق المستديرة أثناء متابعة كأس أمم أوربا الأخير عندما سقط لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن على أرضية الملعب.

🟢 إستكمال مباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد توقفها إثر تعرض أحد جماهير نيوكاسل لأزمة قلبية#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #نيوكاسل_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/28HuKTFZVL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 17, 2021

وأدى مشهد سقوط المشجع إلى انسحاب نجم المنتخب المصري السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس محمد أبو تريكة من الاستديو التحليلي للمباراة.

واعتذر أبو تريكة للمذيع والجمهور قائلا إنه كان في الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الدنماركي وإنه لم يكن راضيا عن نفسه بعد إتمام الحلقة بشكل طبيعي مع أن إريكسن سقط بشكل مخيف.

وشرح النجم المصري أنه خرج عن أجواء التحليل بعد لقطة سقوط المشجع واستأذن المذيع والمشاهدين بأنه لن يتمكن من إتمام الحلقة.

وأحدث موقف أبو تريكة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مهاجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو “دور المحلل هو تحليل الأحداث والاستفاده منها ومحاولة نقل الإيجابي منها إلى بلادنا”.

وأضاف “كان يجب على أبو تريكة أن يبقى في الاستوديو وينقل للمشاهد وجهة نظره فيما حدث وكيف أن اللاعبين هم من طالبوا الحكم والمسعفين بالاهتمام بالمشجع المصاب”، قبل أن يختم “أبو تريكة استعجل، كان الله في عون طارق دياب”، وهو اللاعب الدولي التونسي السابق الذي كان يشارك أبو تريكة في نفس الاستوديو التحليلي.

دور المحلل هو تحليل الاحداث والاستفاده منها ومحاولة نقل الايجابي منها الى بلادنا.. كان يجب على #أبوتريكه ان يبقى في الاستوديو وينقل للمشاهد وجهة نظره فيما حدث وكيف ان اللاعبين هم من طالبوا الحكم والمسعفين بالاهتمام بالمشجع المصاب..أبوتريكه استعجل..كان الله في عون طارق دياب.. — Mido (@midoahm) October 17, 2021

وقالت صفحة (ماجيكانو) على موقع فيسبوك ردا على منتقدي موقف النجم المصري إن أبو تريكة رفض خوض مباراة السوبر المحلي أمام فريق إنبي قبل سنوات بعد حادثة بورسعيد تضامنًا مع أسر الضحايا وغرّم بنصف مليون جنيه وأوقف عن اللعب لمدة شهرين وسحبت منه شارة قيادة الفريق مدى الحياة، لكنه استقبل القرار بصدر رحب وقال إنه يكن احتراما وتقديرا لمجلس الإدارة والجماهير واعتذر لكل شخص في النادي.

وذكّر الحساب بأبرز المواقف الإنسانية لأبو تريكة، مثل الاهتمام بالجمهور في الشارع والمطالبة بحق ضحايا حادث بورسعيد، مؤكدا أن تلك المواقف ليست جديدة عليه.

وقال حساب آخر إن “الإنسانية لا تتجزأ ولا تعرف لونا ولا مطيع ولا عاصي الإنسانية هى واحدة فكن إنسانا أفضل من أن تكون لا إنسان واحكم بقلب وعقل الإنسان”.

الإنسانية لاتتجزاء ولا تعرف لون بشر عن لون أخر ولا مطيع ولاعاصي الإنسانية هى واحدة فكن إنسان أفضل من تكون لا إنسان وأحكم بقلب وعقل الإنسان

شكرا @trikaofficial #ابو_تريكه

ينسحب من استديو بي إن سبورتس بعد الحالة الحرجة التي أصيبت لأحد الجماهير في مدرجات لقاء نيوكاسل وتوتنام pic.twitter.com/piOutOIvz1 — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) October 17, 2021

ورأى المغرد خالد عبيد أن “من حق أبو تريكة الانسحاب كإنسان لكل من نسي مفهوم الإنسانية. وتريكة مش محتاج لقطة تاريخه في المنتخب أكبر لقطة في مصر وإنجاز حقيقي.. الخلاصة كن إنسان وكفى”.

دافعت عن #شيكابالا ضد عنصرية الكثير من مشجعين الاهلي ضده وبدافع عن #أبو_تريكة لانه انسحب واستاذن وده حقه كإنسان لكل من نسي مفهوم الإنسانية وده قرار خاص وتريكة مش محتاج لقطة تاريخه في المنتخب اكبر لقطة في مصر وانجاز حقيقي

الخلاصة كن انسان وكفي

انا بشجع الاسماعيلي ولا اهلي ولازمالك pic.twitter.com/yRHdb9l7jH — خالد نيويورك (@KhaledEibid) October 17, 2021

وقال زكرياء البري إن أبو تريكة لا يحتاج “اللقطة” ليسرق الأضواء.

أي واحد بيقول ابو تريكة بياخد اللقطة .. وهو ابو تريكة محتاج شهرة او لقطات يا شوية هبل#ابو_تريكة pic.twitter.com/cjODGGGgtK — Zakaria (@ZakariaElbery) October 17, 2021

واعتبر الناشط محمد رجب أن أبو تريكة أعطى درسا في الإنسانية، واصفا إياه بـ”أمير القلوب”.

اللي عاوز يتعلم الانسانية

و انه يكون انسان بجد

يشوف تصرفات #أبوتريكه امير القلوب

انا كل يوم عن يوم بحب و بيزيد حبي

للاعب الانسان الخلوق محمد #ابو_تريكة pic.twitter.com/HkV9hzZzQt — R🅰️G🅰️🅱️ M⭕H🅰️MMED (@guig9Jo3YSc86sZ) October 17, 2021

انسحابه درس أخلاقي يستحق عليه الإحترام والتقدير وليس السخرية والضحك، ردّة فعل راقية 🙏#ابو_تريكه pic.twitter.com/9t3WEyys4v — كبريائي كتلوني #دفن_الهلال (@YnFCB) October 17, 2021

ورد علاء الشناوي عن كل من يقول إن “أبو تريكة عايز الناس تتكلم عنه، دا بياخد اللقطة، أبو تريكة أوفر” قائلا “باختصار دا أسطورة كروية بجد أكتر واحد اتظلم. ضحي بملايين عشان الأهلي ومعرفناش غير من الخطيب وإللي حصل بعد بورسعيد اسمعوه من أهالي الشهداء. واحد عنده انتماء ، ومبادئ مبتتغيرش”.

#أبو_تريكة عايز الناس تتكلم عنه

دا بياخد اللقطة#ابوتريكة أوفر

طب بأختصار

دا أسطورة كروية بجد

آكتر واحد اتظلم

ضحي بملايين عشان الأهلي ومعرفناش غير من الخطيب

وإللي حصل بعد بورسعيد اسمعوه من أهالي الشهداء

واحد عنده انتماء ، ومبادئ مبتتغيرش

والناس دي في الوقت ده بقت غريبه pic.twitter.com/ihtxBadqNZ — 🎗️ع ــــلاء الشــنواني🎗️ (@alaaelshanawany) October 17, 2021

وحقق توتنهام في مباراة أمس الأحد، فوزه الثاني تواليا بعد 3 هزائم متتالية ورفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد الى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف برايتون الرابع.

وعكر الفريق اللندني صفو احتفالات مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس بمباراته الألف في مسيرته التدريبية، وانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وألحق به الخسارة الخامسة هذا الموسم دون أي انتصار فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم كالوم ويلسون بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من المدافع الاسباني خافيير مانكيو.