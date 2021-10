“اليهودي الأخير” يغادر أفغانستان إلى تركيا (فيديو)

وصل زبولون​​​​​​​ سيمانتوف، الذي يعرف بأنه آخر يهودي كان يعيش في أفغانستان إلى تركيا، قادما جوا من باكستان.

وقبل فترة غادر سيمانتوف -البالغ من العمر 62 عامًا- العاصمة الأفغانية كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وبعد منح وزارة الخارجية التركية لسيمانتوف تأشيرة دخول، وصل أمس الأحد إلى مطار إسطنبول، وكان في استقباله حاخام طائفة الأشكناز في إسطنبول ميندي تشيتريك.

✡🇹🇷 — VIDEO: Zevulun Siman Tov, the last Jew of Afghanistan, arriving this morning in Istanbul, Turkey after fleeing from the Taliban. He was welcomed by Rabbi Mendel Chitrik. pic.twitter.com/1mWkvjW6qn

وحصل سيمانتوف على تأشيرة دخول لـ90 يوما، وسيبقى في إسطنبول لفترة.

وبعد فرض حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان، قرر سيمانتوف عدم المغادرة من أجل المحافظة على الكنيس اليهودي في كابل. وقال حينها “لن أغادر منزلي (أفغانستان). لو كنت غادرت من قبل، لما كان هناك أحد لصيانة الكنيس. لقد أتيحت لي الفرصة للمغادرة إلى الولايات المتحدة ولكني لم أقبل”.

#BREAKING The last #Jew in #Afghanistan Zebulun Siman Tov declars that he is not moving anywhere: "I will not leave my home (Afghanistan). If I had left, there would have been no one to maintain the Synagogue. I had the opportunity for to leave for the US but I gave up." Via WION pic.twitter.com/aPZdgM8VJu

— Zvika Klein (@ZvikaKlein) August 17, 2021