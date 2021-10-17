Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

لم يتدخل أي راكب.. اغتصاب امرأة داخل قطار في أمريكا يثير رعب المواطنين

الشرطة تحقق في ما رآه الركاب تحديدا (مواقع التواصل)
17/10/2021-|آخر تحديث: 17/10/202101:21 PM (مكة المكرمة)

تعرضت امرأة للاغتصاب على متن قطار بمدينة فيلادلفيا الساحلية الشرقية بالولايات المتحدة الأربعاء الماضي، مما تسبب في إثارة الرعب والصدمة بين السكان.

وقالت النتائج الأولية للتحقيق إن أحدا من الركاب لم يتدخل لإنقاذ المرأة، بينما وصف المحقق في الجريمة تيموثي بيرنهارت الأمر بـ”المزعج” معتبرا أن صمتهم يبين “ما وصلنا إليه داخل المجتمع”.

وأضاف أنه كان هناك بالتأكيد أشخاص على متن القطار  مبينما أن “أحدا لم يتدخل أو يفعل أي شيئا”، وقال إن السلطات تواصل التدقيق في تسجيلات كاميرات المراقبة للتحقق مما رآه الركاب تحديدا.

ووقعت الجريمة على متن قطار تديره شركة سيبتا للنقل العام، وقال بيرنهارت إن أحد الموظفين لاحظ أن هناك خطبا ما.

واعتُقل المجرم البالغ من العمر 35 عاما وهو متشرد معروف لدى الشرطة وفق قناة (ان بي سي 10) المحلية، بينما نُقلت المرأة إلى المستشفى.

ووصف بيرنهارت الضحية بأنها “امرأة قوية بشكل لا يصدق”، مشيرا إلى أنها لا تعرف المعتدي لكنها زودتهم بالكثير من المعلومات، وقال إن حالتها في تحسن.

ومضى بيرنهارت إلى القول: “في رأيي كان هناك الكثير من الأشخاص الذين كان ينبغي أن يتدخلوا وأن يفعلوا شيئا”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بيان صادر عن شركة النقل وصفها لواقعة الاغتصاب بأنها “جريمة بشعة”، وشددت على أنه “ركاب القطار شهدوا الفعل المروع وكان بإمكانهم منع الجريمة لو كان أحدهم قد اتصل برقم الطوارئ”.

وعبّر عدد من مواطني فيلادلفيا لكاميرا (ان بي سي 10) عن استنكارهم لعدم اتصال أي من الركاب بالشرطة التي كانت ستتدخل على الفور.

المصدر : إن بي سي نيوز + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مسؤول أوربي للجزيرة مباشر: إجماع بين دول الاتحاد على دعم الخيار الديمقراطي في تونس (فيديو)

متظاهرون تونسيون ضد قرارات سعيّد الاستثنائية (AFP)

“تراصوا وسدوا الخلل”.. أول صلاة بلا تباعد في الحرمين منذ عام ونصف (فيديو)

فتاة أفغانية اعتبرتها مجلة التايم من “قادة المستقبل”.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

هل يعتبر السادات “همزة الوصل” مع النظام لنيل المعتقلين في مصر حريتهم؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

صدمت البريطانيين.. فاتورة عشاء بأكثر من 50 ألف دولار في مطعم نصرت بلندن

قدم تبريرا غريبا لجريمته.. مراهق أمريكي يقتل والديه طعنا بالسكين (فيديو)

أيام الله.. صيغة صلاة على النبي يغفر الله بها ذنوب 80 عاما (فيديو)

والدة الأسير مقداد القواسمي للجزيرة مباشر: أين أحرار العالم؟ ولماذا يتأخرون عن نصرة المظلومين؟ (فيديو)

الأسير مقداد القواسمي مع والدته في مستشفى كابلان