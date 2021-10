فتاة أفغانية اعتبرتها مجلة التايم من “قادة المستقبل”.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

اعتبرت مجلة التايم الأمريكية الفتاة الأفعانية سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم” وذلك لإنشائها تطبيق يساهم في الحفاظ على أمن الشعب الأفغاني وسلامته.

ولجأ الكثير من الأفغان إلى تطبيق (احتساب) الذي انشأته سارة للتحقق من حالات الانفجارات، وذلك في ظل الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد.

وقالت مديرة تطبيق احتساب سارة وحيدي في مقابلة مع برنامج “هاشتاج” على قناة الجزيرة مباشر، السبت، إن فكرة التطبيق “جاءت من تجربة شخصية مررت بها إذ كنت قريبة من تفجير انتحاري في كابل في عام 2018 وعقب هذا الحادث تساءلت لماذا لم يكن هناك أي معلومات حول التفجير وكل ما يجري في أرجاء المدينة”؟

Humbled, absolutely humbled. Thank you to @TIME magazine for including me in this year’s ‘Next Generation Leaders’ edition alongside nine astounding individuals.

My dress was handmade in Bamyan by a designer named Zohra. I’m so proud to share her Hazaragi design with you all. pic.twitter.com/HHXUiEqhbN

— Sara Wahedi (@SaraWahedi) October 14, 2021