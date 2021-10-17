فتاة أفغانية اعتبرتها مجلة التايم من “قادة المستقبل”.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

اعتبرت مجلة التايم الأمريكية الفتاة الأفعانية سارة وحيدي واحدة من “قادة الجيل القادم” وذلك لإنشائها تطبيق يساهم في الحفاظ على أمن الشعب الأفغاني وسلامته.

ولجأ الكثير من الأفغان إلى تطبيق (احتساب) الذي انشأته سارة للتحقق من حالات الانفجارات، وذلك في ظل الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد.

وقالت مديرة تطبيق احتساب سارة وحيدي في مقابلة مع برنامج “هاشتاج” على قناة الجزيرة مباشر، السبت، إن فكرة التطبيق “جاءت من تجربة شخصية مررت بها إذ كنت قريبة من تفجير انتحاري في كابل في عام 2018 وعقب هذا الحادث تساءلت لماذا لم يكن هناك أي معلومات حول التفجير وكل ما يجري في أرجاء المدينة”؟

Humbled, absolutely humbled. Thank you to @TIME magazine for including me in this year’s ‘Next Generation Leaders’ edition alongside nine astounding individuals. My dress was handmade in Bamyan by a designer named Zohra. I’m so proud to share her Hazaragi design with you all. pic.twitter.com/HHXUiEqhbN — Sara Wahedi (@SaraWahedi) October 14, 2021

وأضافت “وجدت الأمر مقلقا للغاية خاصة في بلد لطالما عانى من الحروب والصراعات، ورأيت أن توفر مصدر موثوق للمعلومات يسهل الوصول إليه يعتبر حاجة ملحة للشعب الأفغاني ومن هنا جاءت فكرة التطبيق”.

وحول أبرز المعلومات المتاحة على تطبيق (احتساب) قالت “يوفر التطبيق المعلومات الأمنية حول التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات، وبعد عودة حركة طالبان نوفر أيضا معلومات حول نقاط التفتيش وانقطاعات الكهرباء والخدمات الأساسية في المدينة”.

وبشأن التحقق من المعلومات قبل نشرها على التطبيق قالت سارة “قبل وصول طالبان للحكم كانت الأمور أسهل بالتأكيد علينا لأنه كانت لدينا مجموعة كبيرة من المتخصصين الأمنيين والسفارات وأشخاص من الأمم المتحدة يقدمون لنا الدعم والتحقق من المعلومات”.

وأضافت “وبعد سيطرة طالبان أصبح علينا الاعتماد على ما يسمى بالمصادر المتعددة من وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية ووكالة الأنباء الأفغانية والسفارة الأمريكية والأمم المتحدة لتقديم المعلومات حول هجمات محددة”.

وتابعت “وبالنسبة للخدمات نستطيع التواصل مع المؤسسات ذات الصلة مثل شركة الكهرباء ومحطات الطاقة وننتظر في بعض الأحيان تأكيد المعلومات من قبل 20 شخصا أو أكثر قبل النشر”.

وبشأن سهولة الوصول للتطبيق في أفغانستان قالت سارة “عندما بدأنا تصميم التطبيق كان أكثر ما يهمنا إمكانية استخدامه عبر العديد من المنصات والوصول إليه كذلك عبر موقع إلكتروني دون تحميله من الأصل”.

وأوضحت “التطبيق سهل التحميل جدا لأنه صغير الحجم ومتوفر على البلاي ستور والآب ستور، ويحتوي على ميزة وجود الخرائط وميزة تحميل وإرسال التقارير. أردنا أن يكون التطبيق سهلا للاستخدام جدا حتى في حال الشعور بالخوف والخطر”.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.