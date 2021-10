شاهد على “مجزرة نهر السين” يصف وحشيتها وجزائريون يردون على اعتراف ماكرون

“وحشية رجال الشرطة والدرك كانت مروعة” هكذا وصف الجزائري رابح ساحيلي أحد المشاركين في ما جرى بمظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس.

وقال لوكالة فرنس برس إن أكثر من 30 ألف جزائري تظاهروا بشكل سلمي للتنديد بحظر التجوال الذي فُرض على الجزائريين حصرا من قبل قائد شرطة باريس موريس بابون.

كان القمع دمويا وفق ساحيلي، إذ قتل العديد من المتظاهرين بالرصاص وألقي ببعض الجثث في نهر السين.

واعتقل رابح ساحيلي الذي كان قد وصل آنذاك إلى باريس قبل أربع سنوات من أومون (شمال) حيث استقر والداه عام 1950 عندما وصلا من الجزائر، عند مدخل محطة المترو وكان قد بلغ للتو 19 عاما.

وأضاف “كانت الاعتقالات بناء على السمات”، موضحا أن “إيطاليين وإسبان وأمريكيين جنوبيين” اعتقلوا، مشيرا إلى التعليمات التي أعطيت لرجال الدرك والشرطة بمهاجمة الفرنسيين المسلمين وهي التسمية التي كانت تطلقها السلطات الاستعمارية على الجزائريين.

وقال ساحيلي في شهادته “كان المعسكر -حيث اعتُقلوا- خاليا من جميع وسائل الراحة.. لا أسرّة ولا مراحيض. نمنا على الأرض في البرد القارس”، موضحا “مكثت هناك لمدة أسبوعين قبل أن يُسمح لي بالعودة إلى المنزل”.

وتابع “خلال الاعتقالات رأيت نحو عشرين شخصا ينزفون دما على الأرض بالقرب من ساحة النجمة وكان عدد رجال الشرطة كبيرا جدا ويتصرفون مثل الوحوش الشرسة”، وأشار إلى أنه حتى قبل 17 أكتوبر/تشرين الأول، قضى عدد كبير من المناضلين الجزائريين “في مياه نهر السين” خلال حملات للشرطة.

واعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، بـ”جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، خلال مراسم رسمية إحياء للذكرى الـ60 لقتل متظاهرين جزائريين في باريس, وأتت هذه التصريحات ضمن مسار بدأه ماكرون لتهدئة ذاكريات الحرب الجزائرية ومحاولة تحقيق مصالحة بين البلدين قبل أن يتراجع عنه.

وشارك ماكرون في المراسم بحضور أقارب الضحايا، وأقيمت الفعالية على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل 60 عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.

ويعتبر ماكرون أول رئيس فرنسي يشارك في إحياء الذكرى وهو أيضا أول رئيس يولد بعد حرب الجزائر، وكان الإليزيه قد ذكر الجمعة بأن “رصاصا حيا أطلق في هذا المكان وتم انتشال جثث من نهر السين” وذلك تبريرا لاختيار مكان إقامة المراسم.

وفي رد على تصريحات ماكرون قال الناشط جليل إن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر تشرين أول 1961 كان في عهد الرئيس السابق فرونسوا هولاندو، أما ما قاله ماكرون هو للتكرار ولم يقدم الشيء الجديد، معتبرا بأن “ماكرون يناور في الإعلام وفقط”.

واعتبر المغرد حميد أن ماكرون لم يعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية عن مجرزة 17 أكتوبرتشرين أول 1961 بل ندد بما قام به مدير شرطة باريس موريس بابون وحمله المسؤولية وحده وحمل الجزائريين مسؤولية تحدي قرار حظر التجول، دون أن يذكر أنه كان قرارا عنصريا فرض على الجزائريين وحدهم.

— Hamid the Earthling (@rouaba) October 17, 2021

وقال الباحث أحمد سوفي إن الجزائريين لم ولن ينسوا بشاعة “الإستدمار الفرنسي” الذي ارتكب أبشع المجازر في حقهم وأبرزها مجازر 17 أكتوبرتشرين أول 1961.

وزاد الناشط “الأمر يتعدى إلى كل القارة الإفريقية التى عانت ولا تزال من هذه العلقة” قبل أن يتساءل في إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي “هل يكفى الاعتراف والاعتذار، طبعا لا يجب تغيير المفهوم أن القارة الإفريقية هي البقرة الحلوب”.

ودشن ناشطون جزائريون وسما عبر موقع تويتر بعنوان (17 أكتوبرتشرين أول 1961) وهو تاريخ المجزرة التي ارتكبتها

وشارك في المظاهرة التي تزامنت مع حرب الجزائر 65 ألف جزائري قالت الشرطة في عام 1998 إن عدد الوفيات بينهم لم يتجاوز 40 حالة بينما قدرها المتظاهرون بـ300.

ووثق الناشطون عبر صور ووثائق تاريخية ما وصفوها بـ”الوحشية” الفرنسية التي ارتكبتها باريس في حق الجزائريين ليس فقط خلال الحرب إنما أيضا على أراضيها.

وشارك في الحملة على تويتر فرنسيون نددوا بجريمة بلدهم وطالبوا بتحمل المسؤولية، ونقل الناشط الحقوقي إيف مونتيل شهادة عن أحد رجال الشرطة الذين شاركوا في مذبحة 17 أكتوبرتشرين أول، الذي قال “كنا نخوض حربا وكان خصمنا محددا: الجزائريون”.

🔎Massacre du #17octobre1961

Témoignage d'un policier, Raoul Letard, le 16/10/1997

Extraits : «Nous, on faisait la guerre et on avait un adversaire bien désigné : c'étaient les Algériens.»

Thread⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/LVQVXGTwOc

— Yves Monteil (@ymonteil) October 15, 2021