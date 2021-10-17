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الأخبار|رومانيا

شاهد: طائرة مصرية تتعرض لحادث خطير أثناء هبوطها بمطار في رومانيا

17/10/2021-|آخر تحديث: 17/10/202104:07 PM (مكة المكرمة)

تعرضت طائرة تابعة لشركة (فلاي إيجيبت) المصرية لحادث خلال هبوطها بمطار كلوج نابوكا في رومانيا، الجمعة، إذ فوجئ الطيار بانفجار جميع الإطارات إلا أنه تمكن من الحفاظ على مسارها قدر الإمكان.

وكانت الطائرة 737-7 القادمة من مطار الغردقة إلى رومانيا تحمل 113 راكبا بينهم 6 من أفراد الطاقم، ولم يصب أي منهم بأذى رغم اشتعال الجزء الخلفي لجهاز الهبوط.

وتم إخماد الحريق ونشر قوات أمنية في المطار وإخلاء جميع الركاب بشكل طبيعي، واقتصرت الخسائر على تلف الطائرة فقط التي تم سحبها للصيانة بعد إغلاق المدرج.

وقال مدير المطار ديفيد تشيسيو في مداخلة تلفزيونية إن الطائرة المصرية انفجرت إطاراتها الأربعة خلال هبوطها في مطار (كلوج نابوكا)، مضيفاً أن السبب المحتمل ربما يكون هبوطها على نحو سريع للغاية، إلا أن الفحوصات التي سيتم إجراؤها من قبل متخصصين ستؤكد ذلك أو تنفيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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