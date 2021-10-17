حسب أرقام رسمية.. غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من عشر مرات

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البالغين غير الملقحين ضد فيروس كورونا أكثرعرضة للوفاة بنحو 11 مرة مقارنة بالملقحين بشكل كامل.

جاء ذلك وفق بيانات حديثة صدرت في أعقاب متابعة حالات عدد من البالغين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، حسبما نقل موقع (ذا هيل) الأمريكي.

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن “البالغين غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنحو 6 مرات على مدار شهر أغسطس/آب، بينما كانوا أكثر عرضة للوفاة بنحو 11 مرة مقارنة بنظرائهم الملقحين بشكل كامل”.

وبينما تظل تحليلات مراكز مكافحة الأمراض “غير شاملة بشكل كامل”، تعد البيانات “أول نظرة فدرالية على مخاطر فيروس كورونا حسب حالة التطعيم المتاحة للجمهور”.

ووفقًا لمراكز مكافحة الأمراض، فإن “التطعيم ضد فيروس كورونا يقلل من خطر الإصابة بالمرض ويساعد في الحماية من الفيروس حتى في حالة الإصابة به”.

وتختلف نسب مخاطر فيروس كورونا بين البالغين في الولايات المتحدة حسب الفئة العمرية.

وأظهرت البيانات أن معدل دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أعلى بحوالي 15 مرة بالنسبة للأشخاص غير الملقحين مقارنة بالأشخاص الملقحين بالكامل.

وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، فإن معدل الاستشفاء من تلقوا اللقاح أعلى بنحو 31 مرة بالنسبة مقارنة بالأشخاص غير الملقحين.

كما تزيد نسب استشفاء من تلقوا اللقاح من تجاوزت أعمارهم 65 بنحو 16 مرة عن نظرائهم غير الملقحين.

وحسب البيانات، كان فيروس كورونا السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا في الولايات المتحدة خلال الشهرين الأخيرين.

وحصل نحو 77% من البالغين الذين تتخطى أعمارهم 12 عاما في الولايات المتحدة على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا.

وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء الأحد أكثر من 44 مليونا و900 إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 724 ألف وفاة، وفق تقارير إعلامية أمريكية.