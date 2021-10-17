بعد وفاته بسنوات.. مزاعم جديدة بالتحرش الجنسي تلاحق شيمون بيريز

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولة كبيرة زعمت أن الرئيس الراحل شيمون بيريز تحرش بها جنسيا.

وبحسب ما أفادت به للقناة “12” الإسرائيلية الخاصة، قالت المسؤولة السابقة، التي لم يكشف عن هويتها، إن بيريز تحرش بها تم أثناء زيارتها له في مكتبه.

ولم تذكر القناة أو المسؤولة متى وقعت الحادثة المزعومة.

وأضافت أن بيريز “أخذني نحوه ووضع يده تحت قميصي، قلت له انتظر انتظر، فدفعني إلى الحائط، ولكني تمكنت من صده والهروب منه”.

An unnamed former secretary accused Shimon Peres of sexual assault. This accusation follows those made by former MK Colette Avital who alleged last week that Peres had sexually assaulted her in the 80's.https://t.co/o9dgi5bc0i — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 17, 2021

يأتي ذلك بعد أسبوع من ادعاء نائبة سابقة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أن بيريز تحرش بها قبل نحو 40 عاما.

والأسبوع الماضي، قالت “كوليت أفيتال” عضو الكنيست السابقة عن حزب العمل، الذي كان يتزعمه بيريز، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” العبرية إن بيريز تحرش بها جنسيا في مكتبه عام 1984.

وبحسب أفيتال وقع الحادث عندما عادت إلى إسرائيل من مهمة تابعة لوزارة الخارجية في فرنسا، وكان بيريز يشغل وقتها منصب رئيس وزراء إسرائيل.

وقالت “أفيتال” بعد سماعها الشهادة الإضافية ضد بيريز “إنه أمر مؤسف، لكن ربما كانت هناك حالات مثل هذه”.

Colette Avital says she was summoned to the former politician's office in 1984 and 'he pressed me against the door suddenly and tried to kiss me' https://t.co/JBUTAagolz — Jewish News (@JewishNewsUK) October 17, 2021

وقال رافي والدن -صهر الرئيس الإسرائيلي الراحل وطبيبه الخاص السابق- إنه لم يكن على علم بمزاعم قيام بيريز بالتحرش الجنسي.

وأضاف في تصريحات لإذاعة محلية “لقد كنت قريبا جدا منه، ولم أر شيئا قريبا أو بعيدا عما يُتهم به”.

ولفت والدن إلى أن عائلة بيريز اتخذت قرارا بعدم إجراء أي مقابلات صحفية بهذا الصدد.

وشغل بيريز منصب رئيس الوزراء مرتين؛ الأولى بين 1984 إلى 1986، والثانية بين نوفمبر/تشرين الثاني 1995 ومايو/أيار 1996.

بينما تولى منصب رئيس إسرائيل بين 15 يوليو/تموز 2007 و24 يوليو 2014، وتوفي في 28 سبتمبر/أيلول 2016 عن عمر بلغ 93 عاما.