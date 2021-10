بعد وفاته بسنوات.. مزاعم جديدة بالتحرش الجنسي تلاحق شيمون بيريز

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولة كبيرة زعمت أن الرئيس الراحل شيمون بيريز تحرش بها جنسيا.

وبحسب ما أفادت به للقناة “12” الإسرائيلية الخاصة، قالت المسؤولة السابقة، التي لم يكشف عن هويتها، إن بيريز تحرش بها تم أثناء زيارتها له في مكتبه.

ولم تذكر القناة أو المسؤولة متى وقعت الحادثة المزعومة.

وأضافت أن بيريز “أخذني نحوه ووضع يده تحت قميصي، قلت له انتظر انتظر، فدفعني إلى الحائط، ولكني تمكنت من صده والهروب منه”.

An unnamed former secretary accused Shimon Peres of sexual assault. This accusation follows those made by former MK Colette Avital who alleged last week that Peres had sexually assaulted her in the 80's. https://t.co/o9dgi5bc0i

يأتي ذلك بعد أسبوع من ادعاء نائبة سابقة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أن بيريز تحرش بها قبل نحو 40 عاما.

والأسبوع الماضي، قالت “كوليت أفيتال” عضو الكنيست السابقة عن حزب العمل، الذي كان يتزعمه بيريز، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” العبرية إن بيريز تحرش بها جنسيا في مكتبه عام 1984.

وبحسب أفيتال وقع الحادث عندما عادت إلى إسرائيل من مهمة تابعة لوزارة الخارجية في فرنسا، وكان بيريز يشغل وقتها منصب رئيس وزراء إسرائيل.

وقالت “أفيتال” بعد سماعها الشهادة الإضافية ضد بيريز “إنه أمر مؤسف، لكن ربما كانت هناك حالات مثل هذه”.

Colette Avital says she was summoned to the former politician's office in 1984 and 'he pressed me against the door suddenly and tried to kiss me' https://t.co/JBUTAagolz

— Jewish News (@JewishNewsUK) October 17, 2021