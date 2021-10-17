بتجريف رفات الشهداء.. محكمة إسرائيلية تمنح ضوءا أخضر لإنشاء حديقة عامة في مقبرة إسلامية بالقدس (فيديو)

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، التماسا من لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة لوقف إنشاء حديقة عامة داخل المقبرة اليوسفية بالمدينة.

وقال المحامي مهند جبارة، الذي يمثل لجنة رعاية المقابر الإسلامية، إن محكمة الصلح رفضت طلب وقف أعمال التجريف في المقبرة بعدما تم تجريف “رفات شهداء وبعثرت عظاما بشرية من القبور الأسبوع الماضي”.

مضيفا أن المحكمة غضت الطرف “عن احترام حرمة الأموات وتدنيس القبور”.

مفاجأة ظهور عظام الموتى .. بلدية الاحتلال قامت بنبش قبور المسلمين الذين دفنوا فيها منذ مئات السنين بحجة أنها ليست مقبرة !#القدس pic.twitter.com/VDYB8W5hf5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2021

وذكر جبارة أنه “رغم إثباتنا أن هذه الأرض تابعة لأرض المقبرة وفيها قبور، إلا أن البلدية الإسرائيلية مصرة على إقامة حديقة عامة بها لجميع السكان”.

وأقيم النصب التذكاري (الجندي المجهول) أو (نصب الشهداء) في المقبرة التي تقع تحت سور القدس القديمة مباشرة من الناحية الشرقية وقرب المسجد الأقصى بعد استشهاد عدد من جنود الجيش الأردني ومدنيين في حرب يونيو/ حزيران عام 1967.

وحصلت لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس سابقا على أمر يمنع بلدية القدس وسلطة الطبيعة التابعة لحكومة الاحتلال من دخول قطعة الأرض بعد إثبات أنها تتبع الوقف.

وأوضح جبارة أنه “تم وقف هذه الأرض منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية ولا توجد أي حقوق لبلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية فيها”.

وأضاف أن سلطات الاحتلال “حاولت عدة مرات الحصول على أمر محكمة لمنع استخدام منطقة نصب الشهداء مقبرةً للمسلمين، وفي المرة الثالثة حصلت على أمر يمنع الدفن فيها على اعتبار أنها أرض خضراء”.

وأشار إلى أنه بعد تغيير المحكمة بدأت عملية “التجريف لتحويل أرض المقبرة إلى حديقة عامة حتى لا يتمكن المسلمون من بناء قبور جديدة للدفن”.

وقال جبارة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المقبرة اليوسفية “جزء من مخطط لتهويد القدس”.

شاهدت على الفيس بوك نبش الاحتلال للمقبرة اليوسفية فهرعت للإطمئنان على نجلها علاء الذي توفي عام 2017

المقدسية عُلا نبابته من فوق قبر ابنها تتحدث بحرقة عن ما حدث في المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى يوم أمس pic.twitter.com/owZy7PqWyQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2021

وأكد رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس مصطفى أبو زهرة في بيان، الأسبوع الماضي، على أن “قوات الاحتلال جرفت قبرا من أضرحة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية ظهرت خلاله عظام أحد الأموات”.

وأضاف “أخرجنا الجرافة التي جرفت القبر وأعدنا ترميمه”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مواجهات اندلعت بين شرطة الاحتلال وشبان فلسطينيين “بعد ظهور عظام بشرية” جراء التجريف.

وأدان عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المقبرة اليوسفية واعتبروا هذه الممارسات “خطر يمهد لمشروع استيطاني ضخم”.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وأعلنت أن المدينة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.