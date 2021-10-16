روسيا.. حصيلة الوفيات اليومية بكورونا تتجاوز الألف للمرة الأولى

تخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد عتبة الألف، اليوم السبت، في روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وشهد عدد الإصابات في 24 ساعة الماضية قفزة غير مسبوقة، وفق السلطات الصحية في البلاد، إذ سجلت 33 ألفا و208 إصابات.

وأحصت حصيلة حكومية رسمية 1002 وفاة و33208 إصابات جديدة ليُسجل الوباء بذلك أرقاما جديدة لكل من الوفيات والإصابات لليوم الثالث على التوالي.

وأرجعت تقارير سبب ارتفاع الوفيات وانتشار الفيروس إلى جمود حملة التطعيم وغياب القيود الصحية.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد كشفت الأربعاء الماضي عن لقاح محلي مرتقب مضاد لفيروس كورونا والإنفلونزا في جرعة واحدة.

وأعلن وزير الصحة ميخائيل موراشكو، في مؤتمر صحفي، انتهاء التجارب للقاح مضاد لكورونا والإنفلونزا في جرعة واحدة”، بحسب إعلام رسمي.

وأضاف: “نكمل حاليا البحث الخاص بالاستخدام المشترك للقاحين المضادين للإنفلونزا، وفيروس كورونا في آن” ورجح موراشكو “نشر المعلومات في القريب العاجل”.

وحتى السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 240 مليونًا و767 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و903 آلاف، وتعافى ما يزيد على 218 مليونًا و8 آلاف، وفق موقع “ورلدوميتر”.