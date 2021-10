شاهد: قرية أمريكية تتحول إلى ملاذ للراغبين في الهروب من “الغزو الرقمي”

تستقطب قرية (غرين بانك) في ولاية فيرجينيا الغربية أفواجا من الأشخاص المنهكين من هيمنة التكنولوجيا على الحياة اليومية، إذ تخلو هذه المنطقة من أي اتصال بالشبكة الهاتفية.

وتملك (إيفون واليش) المقيمة في القرية الواقعة على بعد أربع ساعات بالسيارة من العاصمة الأمريكية واشنطن، اتصالا بالإنترنت في منزلها، لكن فور خروجها لا تتلقى أي تنبيهات أو اتصالات على هاتفها.

وترى المرأة البالغة 59 عاما وهي صاحبة متجر للهدايا والتذكارات، أن هذا الأمر يساعد في “تطهير الذات وتنقية الأفكار”.

وتضم المنطقة ومنذ أكثر من 60 عاما (مرصد غرين بانك) الذي يحتاج إلى صمت كامل حتى يتمكن من مراقبة النجوم والثقوب السوداء.

لذلك أنشأت الحكومة “منطقة هدوء” عام 1958 لحماية أنشطة المرصد وأيضا تلك العائدة إلى موقع لوكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية.

وموجات الراديو في القرية محدودة ويتم الإشراف عليها على مساحة تقرب من 34 ألف كيلومترا مربعا، ولا يوصى باستخدام أجهزة توجيه الإنترنت اللاسلكي (واي فاي).

وقد استفاد مكتب السياحة من ذلك إذ يروج للمنطقة باعتبارها مملكة الراغبين بـ”التخلص المطلق من السموم الرقمية”.

تقول وزيرة السياحة في فيرجينيا الغربية “في عالم لا يمكنك فيه الذهاب لأكثر من دقيقة من دون سماع تنبيه صوتي من جهاز إلكتروني هذا هو المكان المثالي للهروب من كل ذلك”.

ويبدو هذا الوعد جذابا، إذ يقول 85% من البالغين الأمريكيين أن لديهم هاتفاً ذكياً وأن ثلثهم تقريباً يستخدمون الإنترنت “طوال الوقت تقريبا” بحسب مسح أجراه معهد “بيو” للأبحاث.

