السودان.. مظاهرة أمام القصر الرئاسي تطالب بـ”استرداد الثورة” وتحسين الأوضاع المعيشية (فيديو)

احتشد آلاف السودانيين، اليوم السبت، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بـ”استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية”.

وخرجت مسيرات لمؤيدي “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” تطالب بحل الحكومة الحالية و”استعادة الثورة”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم إن المتظاهرين طالبوا بتوسيع قاعدة المشاركة في أجهزة الحكومة وتطبيق الوثيقة الدستورية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية ورفعوا لافتات مكتوب عليها “الشعب الصابر جاع وشعب واحد.. جيش واحد”.

وكانت مجموعة (الميثاق الوطني) بقوى إعلان الحرية والتغيير، قد دعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة باسترداد الثورة.

وذكرت في بيان يوم الخميس” سنلتقي بكم في الشوارع يوم السبت، في مواكب استرداد الثورة، لبث الحياة السياسية في السودان” بحسب ما جاء في البيان.

وتضم (مجموعة الميثاق الوطني) كيانات حزبية وحركات مسلحة كانت قد أعلنت بداية الشهر الحالي “ميثاق التوافق الوطني لتوسيع الحاضنة السياسية” للثورة.

من جانبه قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة تهدف لإجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وإحداث انفلات أمني وإغلاق الموانئ والطرق” بحسب ما ذكر بيان.

وتصاعد منذ أيام، توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.