هكذا سخر ناشطون من مطبع بحريني أهدى أفيخاي أدرعي الحلوى (فيديو)

تواصل غضب النشطاء عبر مواقع التواصل من تصرفات وفد بحريني زار إسرائيل مؤخرا، وكان أخرها مقطع فيديو نشره الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يظهر المواطن البحريني محمد آل ضريبي وهو يقدم له طبق من الحلوى كهدية خلال زيارة الأخير للأراضي المحتلة.

ولا يزال وسم “البحرين ترفض الصهاينة” يشهد تفاعلا قويا على مواقع التواصل. وكتب حساب باسم “متظاهر بحريني”، “المطبعون مع الكيان الصهيوني لا يمثلون إلا أنفسهم ومن أرسلهم ويظل شعب البحرين جداراً أصماً منيعا على التطبيع”.

وعبر ناشطون عبر تويتر عن غضبهم بتعليقات ساخرة وقال علي بوعباس “الله يهني سعيد بسعيدة”.

الله يهني سعيد بسعيدة — Ali buabbas 🇰🇼 (@Alawey_81) October 15, 2021

وقال الناشط عمر الألفي “أنت كارت محروق” في إشارة إلى أدرعي الذي يعمد نشر مقاطع وتغريدات تستفز العرب باستمرار.

ياد والله العظيم انت بقيت كارت محروق غير الإسلوب أو هليهم يجيبوا حد غيرك بقى😂 — E.N.G_Amr Alalfy (@AmrAlal20640615) October 15, 2021

وكتب حساب آخر تعليقا على مقطع الفيديو “لقاء الصهيوني مع المتصهين المنبطح…”.

لقاء الصهيوني مع المتصهين المنبطح لعنة الله عليكم — 🇾🇪💖🇸🇦General Hilal (@EAr0ARbXUwWDTFZ) October 15, 2021

وقالت عمرية ساخرة إنها محتارة ماذا تُهدي الصهاينة إذا طبع العراق مع إسرائيل.

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والله حايرة شو نهادي الصهيوني

إذا تطبعت العراق ويا إسرائيل

👞 👞 يصلح مووو

#البحرين_ترفض_الصهاينة #أسوأ_من_التطبيع pic.twitter.com/9yWEAtIVHf — _ عمرية _omaria (@Omaria36) October 15, 2021

#البحرين_ترفض_الصهاينة #البحرين_ضد_التطبيع المطبعون مع الكيان الصهيوني لا يمثلون إلا أنفسهم ومن أرسلهم .. ويظل شعب #البحرين جداراً أصماً منيعا على التطبيع — متظاهر بحريني Bahraini Protest (@BahrainiProtest) October 15, 2021

وتعليقا على مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها آل ضريبي منذ حلوله ضمن الوفد البحريني بالأراضي المحتلة، قالت أم أنس “الحكومات الظالمة إذا أرادت أن تطبع مع العدو اختارت سفهاء يكسرون رهبة التطبيع في الإعلام”.

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الحكومات الظالمة إذا ارادت ان تطبع مع العدو اختارت سفهاء يكسرون رهبة التطبيع في الاعلام او اي شيء ضد الاسلام وتبحث عن المهابيل بدقة متناهية حتى ينفذون مايملا عليها والدليل قصّة الحب هذه مع السفيه الدب هذا#البحرين #البحرين_ترفض_الصهاينة #أسوأ_من_التطبيع — om-anas : 🇸🇦 ام انس (@777_7amed) October 15, 2021

ونقلت صفحات ومدونون صورا من تجمعات أفادوا بأنها مظاهرات خرجت أمس الجمعة في بلدة السنابس (غرب المنامة) رفضا للتطبيع مع إسرائيل.

#البحرين_اليوم| تظاهرات شعب #البحرين لاترحب بالصهاينة وترفض كل أشكال التطبيع.. أهالي بلدة #السنابس يخرجون في تظاهرة غاضبة رفضاً وتنديدا بكل خطوات التطبيع والخيانة مع الكيان الصهيونيّ و تضامناً مع الأسرى المغيبين في السجون.#معا_نقاوم_التطبيع #البحرين_ترفض_الصهاينة pic.twitter.com/lV3e21d3Ep — البحرين اليوم (@bahrainAlyoum) October 15, 2021

ونشر الناشط يوسف الجمري مقطع فيديو قال إنه لبحرينيين يتظاهرون تأكيدا على “رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

البحرينيون يتظاهرون في السنابس غرب العاصمة المنامة تأكيدا على المطلب الاساس للدستور العقدي والالتفاف حول قيادة اية الله قاسم وترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. #البحرين_ترفض_الصهاينة pic.twitter.com/D80M4cLl1c — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 15, 2021

ونشر آل ضريبي عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو وهو يودع فيه مواطنا إسرائيليا وعلق عليه “وداعا دولة إسرائيل العظيمة وداعاً شعب إسرائيل العظيم”، ولقي المقطع استهجانا من ناشطين إذ قالت الإعلامية سمر جراح “كم يحتقرونك وأنت لا تدري يا مسكين”.

كم يحتقرونك وانت لا تدري يا مسكين. — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) October 14, 2021

وقال المغرد عبد العزيز “لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وانا اليه راجعون اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها” قبل أن يزيد “عاشت فلسطين حره أبيه وستظل القدس عاصمة فلسطين”.

لا حول ولا قوة الا بالله .. انا لله وانا اليه راجعون .. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها . عاشت فلسطين حره أبيه ستظل #القدس_عاصمة_فلسطين — عبدالعزيز (@z_wtv) October 15, 2021

وكان آل ضريبي أكثر من أثار الجدل بين الوفد البحريني الذي زار إسرائيل إذ عمد نشر صور ومقاطع فيديو استفزت جمهورا واسعا من رافضي التطبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورا وهو يصلي عكس القبلة باتجاه حائط البراق وغرد قائلا “نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة إسرائيل حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال. معًا نحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا والنمو الازدهار لبلداننا”.

وأخيراً أديت صلاة الظهر جنب إخواني وأحبابي اليهود أمام حائط المبكى في

دولة اسرائيل العظيمة🇮🇱

Finally, I prayed the dhuhr prayer next to my Jewish brethren and loved ones in front of the western wall (HaKotel HaMa'aravi) in the great State of Israel🇮🇱@sharakango

🇧🇭❤🇮🇱 pic.twitter.com/oNRXsISenR — محمد آل ضريبي (@aldhirabi) October 6, 2021

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قد افتتح سفارة لتل أبيب في المنامة أول أكتوبر الجاري، في زيارة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات مناهضة للتطبيع.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.

وتوسعت بعدها دائرة اتفاقات التطبيع لتشمل المغرب والسودان. وأدان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي وجدوا فيها خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لأي اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي.