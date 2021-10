دراسة: كوكب الزهرة لم يحتضن يوما أي محيطات.. كيف نجت الأرض من نفس المصير؟

خلصت دراسة علمية حديثة استخدم فيها نموذج مناخي متطور، إلى أن كوكب الزهرة لم يشكل يوما بيئة حاضنة للمحيطات، في نتائج من شأنها إضعاف الفرضية القائلة بأن الكوكب “التوأم” للأرض ربما كان يؤوي حياة.

ويقول عالم الفيزياء الفلكية والمناخ مارتان توربيه من المرصد الفلكي بجامعة جنيف “ربما قللنا من تقدير الصعوبة اللازمة لجعل المحيطات تظهر على كواكب مثل الأرض أو الزهرة أو حتى الكواكب الخارجية”.

وبفضل مسابر ومهمات استكشاف، اكتشف أن المريخ كان يضمّ مسطحات مائية كبيرة، لكن كوكب الزهرة الذي تخفيه سحب كثيفة من قطرات حامض الكبريتيك، يظل لغزا إلى حد كبير.

كما أن الضغط الهائل-أعلى بأكثر 90 مرة مقارنة مع الأرض- ودرجات الحرارة الشديدة التي تزيد عن 470 درجة مئوية، سرعان ما أتت على مقاومة المسابير النادرة التي تمكنت من الهبوط هناك.

ومع ذلك، تساءلت دراسة عام 2016 عما إذا كان كوكب الزهرة قد شكّل بيئة صالحة للسكن، بافتراض أن الغطاء السحابي الخاص شكّل طويلا حماية لأجسام مائية افتراضية.

إلا أن الدراسة التي نشرت نتائجها أخيرا مجلة (نيتشر) ووقّعها مارتان توربيه مع فريق من العلماء ومختبرات الفيزياء الفلكية في فرنسا والمتخصصة في الغلاف الجوي، تثير شكوكا بشأن هذا السيناريو.

