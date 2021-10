المشتبه به من أصل صومالي.. الشرطة البريطانية تصنف حادث مقتل النائب “عملا إرهابيا”

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان صباح اليوم السبت أن حادث طعن النائب البريطاني ديفيد أميس كان “عملا إرهابيا”.

وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وقالت محطة سكاي نيوز إن المعتقل يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصل صومالي، وهو ما أكدته أيضا صحيفة تليغراف.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على سكين في مكان الواقعة، مؤكدة أنها لا تبحث عن “أي شخص آخر” بعد اعتقال المشتبه به.

وتولت وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق في الحادث، وقالت الشرطة إن التحقيق المبكر كشف عن “دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي”.

ولقي النائب البريطاني ديفيد أميس حتفه طعنا في كنيسة بإسيكس في شرق بريطانيا أمس الجمعة على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في كنيسة بلفيرز المعمدانية.

وأميس (69 عاما) كان عضوا في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

All our hearts are full of shock and sadness at the death of Sir David Amess MP.

He was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics. pic.twitter.com/SIx6SZ1P3w

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 15, 2021