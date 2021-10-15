“نحن خصومكم أمام الله”.. أزمة حصار خانقة تعيشها تعز اليمنية (فيديو)

تزداد الظروف المعيشية في مدينة تعز اليمنية صعوبة، وأعادت أزمة حصار خانقة تعيشها المدينة معاناة جديدة للسكان، ودفعت المواطنين لاستخدام الحطب في الطبخ وغيره.

ومع فقدان الماء والكهرباء، تعيش المدينة صعوبات جديدة تحت وطأة انعدام الغاز وارتفاع أسعاره إلى أرقام لا يستطيع المواطن تحملها.

ورصدت الجزيرة مباشر معاناة المواطنين بسبب انعدام الغاز وغيره، وقالت امرأة إن الغاز ليس هو الوحيد الذي به أزمة بل أن هناك أزمات أخرى تزيد من معاناة الناس.

وشكا مواطن آخر من ارتفاع سعر أنبوبة الغاز، وقال إنها تزيد الضغوط المعيشية التي يعاني منها أصلا بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الضرورية.

"افعلوا ما شئتم نحن خصومكم أمام الله".. أزمة حصار خانقة تُعيد مدينة #تعز لعصور الظلام#اليمن pic.twitter.com/6TKXVR0IVF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2021

ومع ارتفاع أسعاره فشلت السلطات أيضا في توفير الغاز للمواطنين، ما فتح الباب أمام السوق السوداء والتي يرتفع فيها السعر إلى أكثر من 3 أضعاف.

وقال مواطن يمني إنه لا يوجد سعر محدد للغاز وأن كل تاجر يضع “السعر الذي يناسبه” مشيرا إلى انعدام الغاز في الأسواق منذ أكثر من شهر.

ويشهد اليمن خاصة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة منذ فترة تدهورا اقتصاديا على خلفية التراجع غير المسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.

وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد يساوي 215 ريالا وهبوط الريال، انخفضت قيمة مرتبات كثير من الفئات إلى نحو 100 دولار.