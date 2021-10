مقتل نائب بريطاني طعنا في كنيسة.. إليك التفاصيل

قُتل نائب بريطاني في حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد طعنه عدة مرات، اليوم الجمعة، على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وتعرض ديفيد أميس (69 عاما)، الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا للطعن ظهر اليوم في كنيسة بلفيرز المعمدانية.

ودخلت قوات الشرطة الكنيسة وقالت إنها اعتقلت رجلا وإنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وأضافت الشرطة أن النائب أميس “تلقى علاجا على أيدي خدمات الطوارئ لكن للأسف توفي في مكان الحادث”.

وتابعت “تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين”.

BREAKING: Sir David Amess MP has been stabbed in Leigh-on-Sea today.

The Tory MP for Southend West was holding his surgery at the Belfairs Methodist Church, in Eastwood Road North when a man reportedly ran into the church and stabbed him “several times".

Photos by Lee J. pic.twitter.com/ndLYftEe9S

— Your Southend (@YourSouthend) October 15, 2021