مستوحى من الطبيعة.. مسجد يفوز بالتصويت لأكبر جائزة معمارية في بريطانيا (فيديو)

فاز مسجد في وسط كامبردج بالتصويت لجائزة (ستيرلينغ) وهي أكبر جائزة معمارية في بريطانيا، بتصميم مستوحى من الطبيعة ويجمع بين الحضارة الإسلامية والثقافة البريطانية.

وتصدر مسجد في وسط كامبردج القائمة النهائية المرشحة للجائزة التي تقدمها الأكاديمية الملكية للمعمار البريطاني لأفضل التصميمات، وسميت باسم المهندس المعماري (جيمس ستيرلينغ).

