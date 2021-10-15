عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير استهدف مسجدا في قندهار جنوبي أفغانستان (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان إن انفجارا كبيرا استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال (قاري سعيد خوستي) إن السلطات تجمع تفاصيل بشأن الانفجار الذي وقع بعد أيام من إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن انفجار استهدف مسجدا آخر للشيعة في مدينة قندوز وأسفر عن مقتل العشرات.

ونقلت رويترز عن مسؤول صحي ارتفاع عدد قتلى انفجار المسجد إلى 33 على الأقل وإصابة 73 آخرين، فيما هرعت أكثر من 15 سيارة إسعاف إلى المكان، وبثّ المسجد عبر حسابه في فيسبوك مناشدة للتبرع بالدم.

وكتب المتحدث باسم الخارجية على تويتر “نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجارا وقع في مسجد للإخوان الشيعة في المنطقة الأولى بمدينة قندهار والذي استشهد وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا”.

وأضاف “وصلت قوات خاصة إلى المكان لتحديد طبيعة الحادثة وجلب مرتكبيها إلى العدالة”.

#أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى إثر تفجير استهدف مسجدا للشيعة وسط #قندهار pic.twitter.com/PrGuYz1CvL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2021

وأفاد شاهد عيان عن سماعه 3 انفجارات، أحدها عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوبا والثالث في المكان المخصص للوضوء.

وقال إن المسجد الواقع وسط المدينة كان مكتظا وقت وقوع الانفجارات.

وقُتل نحو 46 شخصا الأسبوع الماضي جراء تفجير مماثل على مسجد للشيعة بولاية قندوز شمالي البلاد تبناه تنظيم الدولة وكان الأعنف عقب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان.