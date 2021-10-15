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الأخبار|البوسنة

شاهد: زوج يبني لزوجته منزلا دوارا حتى لا تمل من تكرار المناظر

15/10/2021-|آخر تحديث: 15/10/202104:34 PM (مكة المكرمة)

أراد زوج أن يسعد زوجته التي تمنت رؤية مشاهد متعددة من نوافذ المنزل فبنى لها بيتا دوّارًا يجعلها ترى شروق الشمس في لحظة والمارة العابرين في الطريق في اللحظة التالية.

ومن أمام المنزل الجديد الذي شد أنظار الزائرين قال البوسني فوجين كوسيتش (72 عاما) لرويترز “كانت كثيراً ما تعيد تجديد بيتنا حباً في التغيير، فقلت: سأبني لك بيتاً دواراً تلفينه كيفما شئتِ”.

وفي سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره 7 أمتار صممه كوسيتش بنفسه ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر بحسب السرعة المطلوبة.

وقال الزوج “المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة” ولم ترغب زوجته في التعليق على البيت الجديد.

واستغرق تصميم البيت وبنائه 6 سنوات باستثناء فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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