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الأخبار|تايوان

شاهد: حريق هائل في تايوان يودي بحياة 46 شخصا على الأقل ويصيب العشرات

15/10/2021-|آخر تحديث: 15/10/202104:40 PM (مكة المكرمة)

لقي 46 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات صباح أمس الخميس بمدينة كاوسيونغ جنوب جزيرة تايوان في حريق اندلع في مبنى مكون من 13 طابقا، حسبما صرح مسؤولون.

وسُجلت غالبية الوفيات في الطوابق بين السابع والحادي عشر والتي تضم شققا سكنية، وذلك لأن الطوابق الخمسة الأولى مخصصة لأغراض تجارية لكنها كانت خالية وفق بيان دائرة الإطفاء بالمدينة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التايوانية الرسمية تصاعد الدخان من نوافذ المبنى فيما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران.

ونشرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية مقطع فيديو يرصد تفاصيل جديدة عن الحريق الذي ما زالت أسباب اندلاعه غير معروفة حتى الآن.

ويرصد مقطع الفيديو اللحظات الأولى لاندلاع الحريق وجهود رجال الإطفال في السيطرة عليه كما يرصد لحظات ما بعد الكارثة.

ويصل عمر المبنى المحترق إلى 40 عاما ويطلق عليه سكان المدينة “مبنى الأشباح”، كما أنه يحتوى على بعض المطاعم والأندية الفنية المهجورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الإطفاء استغرقت 5 ساعات شارك فيها عشرات من رجال الإطفاء بينما استمرت عمليات البحث عن ناجين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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