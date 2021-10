شاهد: حريق هائل في تايوان يودي بحياة 46 شخصا على الأقل ويصيب العشرات

لقي 46 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات صباح أمس الخميس بمدينة كاوسيونغ جنوب جزيرة تايوان في حريق اندلع في مبنى مكون من 13 طابقا، حسبما صرح مسؤولون.

وسُجلت غالبية الوفيات في الطوابق بين السابع والحادي عشر والتي تضم شققا سكنية، وذلك لأن الطوابق الخمسة الأولى مخصصة لأغراض تجارية لكنها كانت خالية وفق بيان دائرة الإطفاء بالمدينة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التايوانية الرسمية تصاعد الدخان من نوافذ المبنى فيما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران.

A massive fire in the southern Taiwanese city of Kaohsiung has killed 46 people and left dozens injured. pic.twitter.com/piO5Ttined

— South China Morning Post (@SCMPNews) October 14, 2021