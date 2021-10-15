جرائم الكراهية في تزايد.. كندية تقترح استراتيجية لمحاربة الإسلاموفوبيا في المدارس

واجهت (نكها دكروب) العنصرية والكراهية المعادية للإسلام وجهًا لوجه لسنوات أثناء عملها في مدرسة كندية، ومن بين الأحداث الأكثر تأثيرا بالنسبة لها عندما أطلق متظاهرون تعليقات معادية للإسلام في 2017 اعتراضًا على تخصيص مكان للصلاة في للطلاب المسلمين.

تفخر دكروب بخطوة رائدة اتخذها مجلس مقاطعة بيل المدرسي ‏-وهو مجلس عام كندي للتعليم- بعد أن وافق على اقتراحها لتبني استراتيجية مناهضة للإسلاموفوبيا تتضمن تدريبًا إلزاميًا لطاقم عمل المجلس.

وقالت دكروب لشبكة راديو كندا “نحتاج إلى مواصلة العمل من خلال التعليم لمكافحة الكراهية في مجتمعنا” واعتبرت أن “الطلاب المسلمين والمعلمين والكوادر التربوية من بين أولئك الذين يعملون على جعل الفصول الدراسية تحترم الاختلاف”، فيما يرى الكثيرون أن تبديد الإسلاموفوبيا مجرد بداية ويجب توسعته ليشمل الجميع.

In our country we have seen that #Islamophobia has had tragic & fatal consequences. But Islamophobia is not only present when hate crimes or hate speech occur. Islamophobia is systemic barriers. I believe public education is the key to breaking down systemic barriers. #onted pic.twitter.com/KGEIPZSKML — Nokha Dakroub🍁 (@NokhaDakroub) October 9, 2021

مبادرات حثيثة

وسط تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك الهجوم الذي قتل 4 من أفراد عائلة واحدة، في يونيو/حزيران الماضي، لاحظت دكروب تحولًا إيجابيًا نحو محاربة الإسلاموفوبيا.

وتعتقد صاحبة المبادرة -وفق موقع إذاعة كندا- أن البلد يتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح و”تربط هذه العقلية المتغيرة بمزيد من الكنديين الذين يعترفون بالقضايا الخطيرة التي تواجهنا مثل العنصرية المنهجية ضد داكني البشرة والسكان الأصليين”.

وأقرت دكروب بأن الإستراتيجية لن تكون حلا ينهي الإسلاموفوبيا “بين عشية وضحاها” إنما سيستغرق الأمر وقتًا، لكنها تؤمن بشدة أن التعليم هو المفتاح -وبالتحديد التعليم العام- لزيادة الوعي وتغيير العالم.

Our very own Alisha Aslam spoke to @CBCNews about the effects of the London Hate Attack on youth and how Islamophobia can be addressed. Check out Part 1 below!

Part 2 is available in the thread.#ontario #onpoli #youth #youthadvocate #youthempowerment pic.twitter.com/cg7uDN5Ai8 — opycjo (@opycjo) June 17, 2021

بدورها قالت الطالبة المسلمة آليشا أسلام من مدينة تورنتو إن قرار مجلس التعليم بتبني الإستراتيجية قد يُحدث فرقا في الفصول الدراسية.

وآليشا (16 عاما) عضو في مجلس شباب مقاطعة أونتاريو ومدافعة ضد التمييز في مجتمعها بتورنتو، وأنشأت موقعًا إلكترونيًا لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشجيع الطلاب على التحدث ضدها.

وعبّرت الطالبة لشبكة راديو كندا عن رغبتها في رؤية التغيير، وذهبت إلى أن “الإسلاموفوبيا ليست مشكلة يتعامل معها المسلمون بل هي قضية إنسانية تعني جميع الكنديين”.

خطر متصاعد

من جهتها اعتبرت مُدرسة اللغة الإنجليزية عائشة يعقوب أن التدريب المستمر على مناهضة العنصرية ضروري لجميع الموظفين وأن تبني استراتيجية مناهضة للإسلاموفوبيا فكرة استثنائية لعدة أسباب.

وأوضحت لراديو كندا أن الاستراتيجية ستساعد على معالجة الكراهية المعادية للإسلام على وجه التحديد وخلق مساحات آمنة للطلاب والموظفين المسلمين وقالت إنها فكرة يجب أن يتبناها كل قسم مدرسي في أنحاء كندا.

ووقفت يعقوب عند تفاصيل في الإستراتيجية سيما حول شكل التدريب الإلزامي، وقالت إن بعض التدريبات المناهضة للعنصرية لن تكون لها ثمار لكونها قصيرة جدًا وليست مستمرة، وأضافت “آمل أن يكون هذا التدريب مستمرًا وأن يصبح إلزاميا لجميع الموظفين وليس فقط أعضاء هيئة التدريس”.

“When are we going to be able to exist in Canada and not have to deal with the repercussions of ignorant people who think it’s okay to say those things?” asked Aysha Yaqoob, a co-author of the letter.https://t.co/GXmrvyP9lG — Global Regina (@GlobalRegina) July 22, 2021

وقالت إنه من المهم أيضًا أن يقود المعلمون المسلمون التدريب الشامل والذي يجب أن يتجاوز الاحتفالات الثقافية “التي اعتدنا عليها”، وزادت “أشجع أن يقود هذه المبادرة مسلم يمكنه التحدث عن حوادث الكراهية المعادية للإسلام”.

وأوضحت المُدرسة المشاركة في الاستراتيجية أن “العنصرية المنهجية متأصلة بعمق في النسيج الكندي” واستطرد “لا أعرف كم من الوقت يمكن للمسلمين الانتظار إذا كانت عواقب الكراهية ضد الإسلام هي حياتنا”.