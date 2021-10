جرائم الكراهية في تزايد.. كندية تقترح استراتيجية لمحاربة الإسلاموفوبيا في المدارس

واجهت (نكها دكروب) العنصرية والكراهية المعادية للإسلام وجهًا لوجه لسنوات أثناء عملها في مدرسة كندية، ومن بين الأحداث الأكثر تأثيرا بالنسبة لها عندما أطلق متظاهرون تعليقات معادية للإسلام في 2017 اعتراضًا على تخصيص مكان للصلاة في للطلاب المسلمين.

تفخر دكروب بخطوة رائدة اتخذها مجلس مقاطعة بيل المدرسي ‏-وهو مجلس عام كندي للتعليم- بعد أن وافق على اقتراحها لتبني استراتيجية مناهضة للإسلاموفوبيا تتضمن تدريبًا إلزاميًا لطاقم عمل المجلس.

وقالت دكروب لشبكة راديو كندا “نحتاج إلى مواصلة العمل من خلال التعليم لمكافحة الكراهية في مجتمعنا” واعتبرت أن “الطلاب المسلمين والمعلمين والكوادر التربوية من بين أولئك الذين يعملون على جعل الفصول الدراسية تحترم الاختلاف”، فيما يرى الكثيرون أن تبديد الإسلاموفوبيا مجرد بداية ويجب توسعته ليشمل الجميع.

In our country we have seen that #Islamophobia has had tragic & fatal consequences. But Islamophobia is not only present when hate crimes or hate speech occur. Islamophobia is systemic barriers.

I believe public education is the key to breaking down systemic barriers. #onted pic.twitter.com/KGEIPZSKML

— Nokha Dakroub🍁 (@NokhaDakroub) October 9, 2021