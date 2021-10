بوينغ تكتشف “عيبا جديدا” في طائرتها دريملاينر 787

كشفت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أن بعض أجزاء التيتانيوم في طائراتها من طراز (دريملاينر 787) شابتها عيوب في التصنيع خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي ذلك في أحدث مشكلة تواجه الطائرة عريضة البدن، في حين قالت الشركة إن المشكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات.

وقالت الشركة إنها أبلغت إدارة الطيران الاتحادية بهذا الأمر، في وقت تعمل فيه لتحديد عدد الطائرات التي تحوي هذه الأجزاء المعيبة.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على المكونات من (ليوناردو إس.بي.إيه) التي اشترتها من (إم.بي.إس) ومقرها إيطاليا، في حين أكدت ليوناردو أن (إم.بي.إس) لم تعد موردا لها.

🔴#PressRelease Regarding the statements reported on the press on issues concerning components for the B787, Leonardo informs that issues are to be ascribed to Manufacturing Processes Specification, one of the subsuppliers qualified also by Boeing https://t.co/hauqyeKpEd pic.twitter.com/pCbrBhWyi7

— Leonardo Aircraft (@LDO_Aircraft) October 14, 2021