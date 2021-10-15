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بوينغ تكتشف “عيبا جديدا” في طائرتها دريملاينر 787

بوينغ تكتشف "عيبا جديدا" في طائرتها من طراز (دريملاينر 787) (غيتي-أرشيف)
15/10/2021-|آخر تحديث: 15/10/202101:32 PM (مكة المكرمة)

كشفت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أن بعض أجزاء التيتانيوم في طائراتها من طراز (دريملاينر 787) شابتها عيوب في التصنيع خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي ذلك في أحدث مشكلة تواجه الطائرة عريضة البدن، في حين قالت الشركة إن المشكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات.

وقالت الشركة إنها أبلغت إدارة الطيران الاتحادية بهذا الأمر، في وقت تعمل فيه لتحديد عدد الطائرات التي تحوي هذه الأجزاء المعيبة.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على المكونات من (ليوناردو إس.بي.إيه) التي اشترتها من (إم.بي.إس) ومقرها إيطاليا، في حين أكدت ليوناردو أن (إم.بي.إس) لم تعد موردا لها.

واتسع على أثر ذلك نطاق خسائر أسهم شركة ليوناردو الإيطالية وأغلقت منخفضة 7%، أما أسهم بوينغ فتراجعت 2% عند الإغلاق.

وقالت شركة ليوناردو في بيان مساء أمس الخميس إن المشكلة ترجع إلى شركة (إم.بي.إس).

وأضافت أن (إم.بي.إس) “تخضع للتدقيق من قبل المدعين وبالتالي فإن ليوناردو طرف متضرر ولن تتحمل أي تكاليف محتملة مرتبطة بالمشكلة”.

طائرة بوينغ في إحدى حظائر الطائرات في سياتل(غيتي أرشيف)

مشكلة وراء مشكلة

وستُستبدل هذه الأجزاء المعيبة في الطائرات التي لم تُسلم بعد، في وقت تقوم بوينغ بعملية مراجعة للطائرات العاملة بالفعل على أن تحصل على تأكيد بالصلاحية من إدارة الطيران الاتحادية.

وعثرت بوينغ على ذلك العيب بينما تواجه مشكلات أخرى في طائرتها 787 تسببت في خفض الإنتاج ووقف التسليم منذ مايو/أيار الماضي.

وبدأت المشكلات في سبتمبر/أيلول 2020 عندما قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها تحقق في عيوب في الصناعة، وأخرجت شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز سبع طائرات منه من الخدمة.

وتمكنت بوينغ من استئناف تسليم طائرات 787 في مارس/آذار بعد توقف خمسة أشهر، لتوقفه مجددا في مايو/أيار بعدما أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف بشأن طريقة فحصها المقترحة.

وقالت الإدارة في يوليو/تموز إن بعض طائرات دريملاينر بها مشكلة في جودة التصنيع قرب مقدمة الطائرة وينبغي حلها قبل أن يتسنى لبوينغ تسليمها للزبائن.

المصدر : رويترز

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