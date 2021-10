اختطفوهن وأودعوهن في ملاجيء تابعة للكنيسة.. قصة 5 سيدات يحاكمن بلجيكا على جرائمها الاستعمارية في الكونغو

بدأت، الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل محاكمة الدولة بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” أثناء استعمارها للكونغو على خلفية رفع 5 نساء بلجيكيات من أصول كونغولية دعوى للحصول على تعويض من بلجيكا لفصلهن قسرا عن أمهاتهن الكونغوليات من قبل دولتها الاستعمارية.

وقالت ميشيل هيرش محامية الضحايا أمام المحكمة “تم اختطاف موكلاتي وإساءة معاملتهن وتجاهلهن، إنهن دليل حي على جريمة دولة غير معترف بها”، حسبما نقلت قناة (RTBF) المحلية.

وأضافت “الدولة البلجيكية لم تكن لديها الشجاعة للمضي قدما وتسمية جريمتها” مشيرة أن الدولة قدمت “اعتذارا للتاريخ لكنها لم تعوض الضحايا”.

والضحايا الخمس هن (لي تافاريس موجينغا) و(مونيك بينتو بينغي) و(نويل فيربكين) و(سيمون نغالولا) و(ماري جوزيه لوشي) اللاتي ولدن بين عامي 1946 و1950 من أمهات من ذوي البشرة السوداء وآباء بلجيكيين في الكونغو.

5 women born in Congo sued Belgium for crimes against humanity after they were kidnapped from their Black mothers during colonial rule.

Belgium forced 20,000 mixed-race children into foster care during colonial rule, calling them "children of shame" and denying many citizenship. pic.twitter.com/Cc9zEAL5aC

— AJ+ (@ajplus) October 14, 2021