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الأخبار|تركيا

أطول امرأة في العالم تأمل في استغلال لقبها لنشر الوعي (فيديو)

15/10/2021-|آخر تحديث: 15/10/202101:35 PM (مكة المكرمة)

تميزت التركية (رميساء جيلجي) بطولها الذي يبلغ مترين و15 سنتيمترا قبل أن يُعترف بها رسميا كأطول امرأة في العالم، وتريد الآن أن تستخدم هذا الرقم القياسي للاحتفاء بالاختلافات بين البشر.

وتأمل رميساء، التي تعتمد على كرسي متحرك أو مشاية في تجولها، في استغلال لقبها لنشر الوعي بخصوص الاضطرابات الجينية النادرة مثل متلازمة ويفر.

ولدت رميساء (24 عاما) التي أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا الأسبوع أنها أطول امرأة على قيد الحياة في العالم، مصابة بمتلازمة (ويفر) وهو مرض جيني نادر يتسبب في سرعة النمو وتشوهات أخرى.

وقالت رميساء للصحفيين وهي تقف فخورة بمساعدة مشاية “أن يصبح المرء مختلفا ليس أمرا سيئا كما تظنون، يمكن أن يحقق لك ذلك نجاحا لا تتوقعه”.

وبالنسبة لرميساء فإن هذا هو رقمها القياسي العالمي الثاني بعد فوزها بلقب أطول أنثى مراهقة على قيد الحياة في العالم عام 2014 حين كان عمرها 18 عاما.

وأكدت قائلة “أعتقد شخصيا أن الاختلافات التي يعتبرها البعض عيوبا يمكن أن تتحول إلى مزايا لو أردت ذلك وبذلت الجهد من أجل ذلك. وهذا ببساطة ما فعلته”.

أطول رجل في العالم

وأطول رجل في العالم هو (سلطان كوزن) من تركيا أيضا وبلغ طوله في 2018 مترين و51 سنتيمترا، وتقول رميساء إنها تأمل في أن تقابل كوزن شخصيا ذات يوم.

المصدر : رويترز

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