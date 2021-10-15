أطول امرأة في العالم تأمل في استغلال لقبها لنشر الوعي (فيديو)

تميزت التركية (رميساء جيلجي) بطولها الذي يبلغ مترين و15 سنتيمترا قبل أن يُعترف بها رسميا كأطول امرأة في العالم، وتريد الآن أن تستخدم هذا الرقم القياسي للاحتفاء بالاختلافات بين البشر.

وتأمل رميساء، التي تعتمد على كرسي متحرك أو مشاية في تجولها، في استغلال لقبها لنشر الوعي بخصوص الاضطرابات الجينية النادرة مثل متلازمة ويفر.

ICYMI: Rumeysa Gelgi was confirmed as the world's tallest woman at just over 7 feet 👇 — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) October 14, 2021

ولدت رميساء (24 عاما) التي أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا الأسبوع أنها أطول امرأة على قيد الحياة في العالم، مصابة بمتلازمة (ويفر) وهو مرض جيني نادر يتسبب في سرعة النمو وتشوهات أخرى.

وقالت رميساء للصحفيين وهي تقف فخورة بمساعدة مشاية “أن يصبح المرء مختلفا ليس أمرا سيئا كما تظنون، يمكن أن يحقق لك ذلك نجاحا لا تتوقعه”.

وبالنسبة لرميساء فإن هذا هو رقمها القياسي العالمي الثاني بعد فوزها بلقب أطول أنثى مراهقة على قيد الحياة في العالم عام 2014 حين كان عمرها 18 عاما.

وأكدت قائلة “أعتقد شخصيا أن الاختلافات التي يعتبرها البعض عيوبا يمكن أن تتحول إلى مزايا لو أردت ذلك وبذلت الجهد من أجل ذلك. وهذا ببساطة ما فعلته”.

Meet Sultan Kosen, the world's tallest living man! 🇹🇷 pic.twitter.com/3z7mijCbrz — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) October 12, 2021

أطول رجل في العالم

وأطول رجل في العالم هو (سلطان كوزن) من تركيا أيضا وبلغ طوله في 2018 مترين و51 سنتيمترا، وتقول رميساء إنها تأمل في أن تقابل كوزن شخصيا ذات يوم.