أطول امرأة في العالم تأمل في استغلال لقبها لنشر الوعي (فيديو)

تميزت التركية (رميساء جيلجي) بطولها الذي يبلغ مترين و15 سنتيمترا قبل أن يُعترف بها رسميا كأطول امرأة في العالم، وتريد الآن أن تستخدم هذا الرقم القياسي للاحتفاء بالاختلافات بين البشر.

وتأمل رميساء، التي تعتمد على كرسي متحرك أو مشاية في تجولها، في استغلال لقبها لنشر الوعي بخصوص الاضطرابات الجينية النادرة مثل متلازمة ويفر.

ICYMI: Rumeysa Gelgi was confirmed as the world's tallest woman at just over 7 feet 👇

— #GWR2022 OUT NOW (@GWR) October 14, 2021