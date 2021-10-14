Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

لأول مرة منذ عقد.. ازدياد الوفيات بمرض السل جرّاء فيروس كورونا

مريض بالسل يعالج بأحد المشافي في الصين (رويترز- أرشيف)
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202104:56 PM (مكة المكرمة)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات جرّاء مرض السل على مستوى العالم لأول مرة منذ عقد، جرّاء وباء فيروس كورونا الذي عرقل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية حول العالم.

وقال مدير عام المنظمة (تيدروس غيبرييسوس) في بيان “هذه أنباء مقلقة يجب أن تكون بمثابة ناقوس خطر بشأن الحاجة العاجلة للاستثمارات لسد الثغرات في التشخيص والعلاج والرعاية لملايين الأشخاص المتأثرين بهذا المرض القديم والذي يمكن الوقاية منه وعلاجه”.

مرض السل

وبحسب منظمة الصحة، حصد السل في 2019 أرواح ما مجموعه 1.4 مليون شخص وهو أحد الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في العالم، والسبب الرئيسي للوفاة بعامل معد واحد (إضافة إلى الأيدز والعدوى بفيروسه).

وأشارت التقديرات في عام 2019 إلى أن 10 ملايين شخص أصيبوا بالسل في جميع أرجاء العالم، بواقع 5.6 مليون رجل و3.2 مليون امرأة و1.2 مليون طفل.

وفي 2019، أصيب 1.2 مليون طفل بالسل في العالم، وكثيراً ما يغفل مقدمو الخدمات الصحية عن السل بين الأطفال والمراهقين ويمكن أن يكون تشخيصه وعلاجه صعباً.

وفي 2019 أيضا استأثرت البلدان التي تتحمل عبئاً ثقيلاً من السل، وعددها 30 بلداً بنسبة 87% من حالات السل الجديدة، علماً بأن 8 منها استأثرت بثلثي تلك الحالات إجمالاً.

حصد السل في عام 2019 أرواح ما مجموعه 1.4 مليون شخص (غيتي)

وتصدرت الهند تلك البلدان تلتها إندونيسيا والصين والفلبين وباكستان ونيجيريا وبنغلاديش وجنوب أفريقيا، في وقت لا يزال السل المقاوم للأدوية المتعددة يشكل أزمة صحية عامة وتهديداً للأمن الصحي.

وتشهد معدلات الإصابة بالسل انخفاضاً نسبته 2% تقريباً في العالم سنوياً، وقد بلغ انخفاضها التراكمي 9% بين عامي 2015 و2019، وهو انخفاض لا يكفي لقطع منتصف الطريق نحو بلوغ الهدف المحدد في استراتيجية دحر السل بشأن تخفيض معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 20% بين عامي 2015 و2020.

وتشير التقديرات إلى إنقاذ 60 مليون حياة بفضل تشخيص السل وعلاجه في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2019.

ويندرج القضاء على وباء السل بحلول 2030 ضمن الأهداف الصحية المحددة في أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

فيروس نيباه.. الغارديان: وباء أشد خطورة من كورونا يفتك بـ 75 في المئة من ضحاياه

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا مستقلا بشأن فيروس “نيباه” الأشد فتكًا من كورونا، والذي تصل معدلات الوفاة بعد الإصابة به إلى 75 في المئة، محذرًا من عدم توافر أدوية حتى الآن للفيروس رغم خطورته.

31/1/2021

كيف يسهم العلاج الطبيعي في علاج الأمراض؟ (فيديو)

العلاج الطبيعي هو اختصاص طبي له أهمية كبيرة لعلاج آثار الإصابات إذ يعمل على تخفيف الألم وزيادة حركة المفاصل وتمديد العضلات وتقويتها واستعادة الحركة الوظيفية للجسم وتحسين قدرة الجهاز المركزي العصبي.

1/9/2021
المزيد من الأخبار

تلاميذ لبنانيون يملأهم الذعر ويفترشون الأرض.. صور تشعل الغضب على مواقع التواصل (فيديو)

انفجار بيروت.. من هو القاضي طارق بيطار الذي يسعى حزب الله لتنحيته؟

قطر تصرف مساعدات مالية لآلاف الأسر في غزة (صور)

شاهد: لحظة قنص مسلح يحمل قاذفة صاروخية في بيروت

مسلح اشتباك لبنان
الأكثر قراءة

قتلى وجرحى وانتشار للجيش بعد إطلاق نار واشتباكات مسلحة في شوارع بيروت (فيديو)

“مزقوا القرآن أمامي”.. معتقل سابق في غوانتانامو: هكذا انتصرت على جورج بوش (فيديو)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

المرزوقي يرد على اتهام الحكومة له بالدعوة لتدخل قوى خارجية في شؤون تونس (فيديو)