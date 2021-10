لأول مرة منذ عقد.. ازدياد الوفيات بمرض السل جرّاء فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات جرّاء مرض السل على مستوى العالم لأول مرة منذ عقد، جرّاء وباء فيروس كورونا الذي عرقل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية حول العالم.

وقال مدير عام المنظمة (تيدروس غيبرييسوس) في بيان “هذه أنباء مقلقة يجب أن تكون بمثابة ناقوس خطر بشأن الحاجة العاجلة للاستثمارات لسد الثغرات في التشخيص والعلاج والرعاية لملايين الأشخاص المتأثرين بهذا المرض القديم والذي يمكن الوقاية منه وعلاجه”.

