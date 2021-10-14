في أول لقاء رسمي.. تركيا تؤكد استعدادها مساعدة أفغانستان بلا اعتراف بحكم طالبان حاليا (فيديو)

في أول لقاء رسمي بأعضاء من الحكومة الأفغانية المؤقتة، دعا وزير الخارجية التركي مولد تشاووش أوغلو لضمان “سلامة واستقرار” البلاد، لافتا إلى أهمية استمرار المساعدات لأفغانستان والتعامل مع إدارة طالبان الحالية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مؤتمر صحفي من العاصمة التركية أنقرة عقب لقائه وفدا من الحكومة الأفغانية المؤقتة برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أمير خان متقي.

وقال إنه أبلغ حركة طالبان مجددا بضرورة “احتضانها للجميع من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء وضم أشخاص من جماعات دينية وعرقية مختلفة وأيضا من خارج الحركة إلى كل الإدارات”.

وأضاف أن الاجتماع شهد “تقديم توصيات تركيا للحركة، بشأن تعليم الفتيات وضمان توظيف النساء إضافة إلى بحث الدعم التركي لأفغانستان” دون الحديث عن أي توجه للاعتراف بحكومة طالبان.

وقال الوزير التركي “أبلغنا المجتمع الدولي بأهمية الانخراط مع إدارة طالبان الحالية. في الواقع يختلف الاعتراف عن الانخراط”.

وفد طالبان برئاسة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة (الأناضول)

بدوره، كشف وفد الحكومة المؤقتة عن طلباته لتركيا وحث أنقرة على “مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية فضلا عن خلق فرص للاستثمار والدعم الاقتصادي”.

ويعد اللقاء الرسمي الأول بين تشاووش أوغلو ووزير الخارجية الأفغاني محاولة من تركيا لإظهار “أهمية التعامل مع إدارة طالبان الحالية”.

وفي السياق، شدد تشاووش أوغلو على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أفغانستان.

ودعا الدول التي جمدت حسابات وأموال أفغانستان في الخارج إلى أن تكون “أكثر مرونة” من أجل تمكين دفع الرواتب، وشدد على أهمية “صمود الاقتصاد الأفغاني”.

الوضع الأمني

وأشار تشاووش أوغلو خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تلقى معلومات حول آخر الأوضاع في أفغانستان من الوفد.

وقال إنه بحث مع الوفد سبل مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن تنظيم الدولة قوي في أفغانستان خصوصًا.

ونوه تشاووش أوغلو إلى أنه طرح تطلعات تركيا من أجل إعادة افتتاح قنصليتيها في مدينتي مزار شريف وهرات.

أشار إلى أنه استعرض مجددا “توصيات تركيا بشأن تعليم الفتيات وتمكين النساء من العمل”.

وزير الخارجية التركي يرحب بوزير الخارجية في الحكومة المؤقتة أمير خان متقي (الأناضول)

وعلى هذا النحو، لفت وزيرالخارجية التركي أن وفد طالبان أخبره “بأن النساء العاملات في القطاع الصحي خصوصُا عدن إلى عملهن”.

وأردف أن إدارة طالبان أكدت “أنها ستقدم ما بوسعها لدعم المهاجرين الأفغان إذا أرادو العودة إلى البلاد”.

يشار أن وقف المعارف التركي (تابع لرئاسة الوزراء) يشرف على 14 مدرسة للبنات في أفغانستان.

ومن المقرر أن يلتقي وفد طالبان خلال زيارته إلى تركيا رؤساء الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، والهلال الأحمر، وإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد)، ورئاسة الشؤون الدينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد القهار بالخي على تويتر إن “القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي يرأس وفدا رفيع المستوى يتوجه إلى تركيا بناء على دعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو”.

وأضاف أن الوفد سيلتقي مسؤولين بارزين في الحكومة التركية لبحث المصالح المشتركة.

في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته