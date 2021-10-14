شاهد: لحظة قنص مسلح يحمل قاذفة صاروخية في بيروت

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر لحظة قنص مسلح لبناني وهو يحمل قاذفة صاروخية (آر بي جي)، خلال الاشتباكات في بيروت، اليوم الخميس.

ويظهر في الفيديو شخصا يحمل القاذفة على كتفه ويركض قبل إصابته برصاصة وسقوطه أرضا، فيما لم يظهر الشخص الذي أطلق النار، كما لم تعرف هويات المسلحين.

وقتل 6 أشخاص اليوم الخميس فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له حزب الله للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

ووقع إطلاق النار عند أحد خطوط التماس في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 1975، ويلقي الضوء على عمق الأزمة السياسية المتعلقة بالتحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020 ويقوض جهود الحكومة لمواجهة أحد أبرز حالات الانهيار الاقتصادي في التاريخ.

وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الحرب بثت قنوات التلفزيون المحلية مقاطع لرصاصات ترتطم بالمباني وترتد عنها وأشخاص يهرولون بحثا عن مكان للاختباء، وقال مصدر عسكري إن واحدة من الضحايا امرأة أصيبت بطلق ناري أثناء وجودها في منزلها.