تلاميذ لبنانيون يملأهم الذعر ويفترشون الأرض.. صور تشعل الغضب على مواقع التواصل (فيديو)

تداول ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صور وفيديوهات عادت بذاكرة اللبنانيين نحو 31 عاما إلى الوراء حيث كان الأطفال مرمى للنيران ويختبئون بين ثنايا البيوت والسيارات خوفا من الموت في “حرب أهلية” استمرت 15 عاما.

مشاهد مؤلمة وغير جديدة على عين المواطن اللبناني انتشرت على مواقع التواصل، بينها لطلاب من مدرسة (الفرير) بفرن الشباك يحاولون الاختباء أسفل مكاتب الدراسة وأخرون يفترشون الأرض وأخرى تظهر طفلة تحتمي بسيارة وطفل يحتمي بجسد جندي من إطلاق النار الذي رافق أحداث منطقة (الطيونة) بالعاصمة بيروت.

مدرسة الفرير .فرن الشباك. ما فيه شي من خوف وقتل وتهجير واجرام ما عشناه نحنا وولادنا بهل البلد الهجين. #عين_الرمانة #الطيونة pic.twitter.com/abSmpDk3Ha — alia awada (@AlyaAwada) October 14, 2021

ونشرت الصحفية اللبنانية لاريسا عون على صفحتها على تويتر عدد من الصور والفيديوهات لهذا اليوم المرعب بالنسبة لطلاب بيروت.

وعلقت “أطفال في ملاجيء بانتظار أهاليهم”.

اطفال في ملاجئ المدارس بانتظار اهاليهم #لبنان_إنهار pic.twitter.com/ahmjMXh12V — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) October 14, 2021

تخبرني ابنتي تجربتها في المدرسة في يوم تحرير علي حسن خليل ويوسف فنيانوس

وغازي زعيتر. أصوات رصاص وهلع وبكاء أصدقائها وتروما انفجار مرفأ بيروت حاضرة.

ليش لازم أولادنا يعيشوا هيدا الخوف وعدم الأمان كرمال مين او كرمال شو. كرمال بلد محتل وفاسدين هربانين من العدالة. #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/y3v1BJfESX — Joanna Nasreddine (@JoannaNasreddi1) October 14, 2021

وعلقت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية على مشاهد خوف وذعر الطلاب بأن بيروت تشهد اليوم “حرب أهلية صغيرة”.

الصور والفيديوهات التي وثقت حال طلاب بيروت اليوم دقت ناقوس الخطر، حسب تعليقات الكثير من رواد مواقع التواصل الذني تساءلوا “ما ذنب الأطفال أن يدفعوا ثمن السلاح المتفلت؟”.

كما تصدرت أوسمة (لبنان إنهار) و(الحرب الأهلية) و(الطيونة) و(لبنان ليس بخير) قائمة أكثر الأوسمة تداولا على موقع تويتر ليس فقط في لبنان بل في العالم العربي بأكمله.

حالة من الرعب لدى الأطفال في إحدى المدارس في #فرن_الشباك بعد إطلاق النار الكثيف…

😡😡😡 الله لا يوفق كل حدا عم يرجع يردنا لزمن الانقسام والحرب الاهلية والمشاكل بين المناطق مين ما كان يكون 😡 pic.twitter.com/HYh1Vkp4Lh — adel samia (@adelsamia) October 14, 2021

they should carry a pencil, not hide from bullets

a lost homeland… and a stolen childhood!!#الطيونة #لبنان_ليس_بخير https://t.co/pGU2MWK8TZ — cecelia1💙 (@Selii65) October 14, 2021

#لبنان_إنهار الله يرفع عنهم ولايبلانا

الحمدلله في الخليج ماعندنا احزاب

لبنان يقتلون بعض لا من اجل شيء غير حزب

يدمرون بلدهم بأيديهم . — عالمي #الاسيوية صعبه قوية (@Mbss1401) October 14, 2021

وفي السياق، غرّدت الممثلة ماغي بو غصن “التاريخ يعيد نفسه. هالأطفال مرعوبين تماما هيك كنا بطفولتنا. غالي الثمن يلي عم ندفعوا نحنا وولادنا. يا قلبي بتقطعوا القلب”

التاريخ يعيد نفسه. هالاطفال مرعوبين تماما هيك كنا بطفولتنا. غالي الثمن يلي عم ندفعوا نحنا وولادنا. يا قلبي بتقطعوا القلب😢 pic.twitter.com/ZbKWZx462R — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 14, 2021

كما كتبت الصحفية اللبنانية ليال حداد على تويتر”ما عرفنا غير شي بحياتنا، وهيدا الجيل يلي بعدنا عم بعيد نفس التجربة. تلاميذ مدرسة الفرير يختبئون من الرصاص اليوم”.

ما عرفنا غير شي بحياتنا، وهيدا الجيل يلي بعدنا عمبعيد نفس التجربة.

تلاميذ مدرسة الفرير يختبئون من الرصاص اليوم pic.twitter.com/h9wAdWM4u3 — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) October 14, 2021

وطالب لبنانيون على تويتر وزير التربية والتعليم بالاستقالة على خلفية أحداث اليوم.

مدرسة الفرير – فرن الشباك … اطفال جريمتهم انهم ولدوا في بلد تحكمه المليشيات .. عشنا طفولتنا في الحرب وها هم اولادنا يدفعون ثمن خيارات الشعب المذهبي .. كفى pic.twitter.com/hwpojush2K — 𝓕𝓲𝓻𝓪𝓼 𝓑𝓸𝓾 𝓗𝓪𝓽𝓸𝓾𝓶 (@AbouKamal1980) October 14, 2021

كما علق النائب الحالي زياد أسود على تويتر”الانجاز الوطني للمليشيات حجز الأطفال في المدارس و منها مدرسة الفرير فرن الشباك. إرهاب الأهل والأحياء بالرصاص والقنص. استعادة مشهدية خطوط التماس، التحضيرات من ليل مبارح والأغراب موزعين في سيارتهم في بعض شوارع المنطقين. ذات الناس والأحزاب والضحايا ملوك الشارع”.

https://t.co/782q4eh8M9الانجاز الوطني للمليشيات،حجز الأطفال في المدارس و منها مدرسة الفرير فرن الشباك ،ارهاب الاهل و الأحياء بالرصاص والقنص،استعادة مشهديةخطوط التماس،التحضيرات من ليل مبارح و الاغراب موزعين في سيارتهم في بعض شوارع المنطقين.ذات الناس و الاحزاب و الضحايا#ملوك_الشارع — ziad assouad (@ZiadAssouad) October 14, 2021

وبدأ التدهور الأمني في بيروت بإطلاق مجهولين النار بكثافة على مؤيدين لحزب الله وحركة (أمل) خلال مظاهرة، تنديدا بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

وقال حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك “على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة (مختلطة شيعي و مسيحي) تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح الأبنية”.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

History repeats itself. 31 years since the civil war ended in Lebanon, today we see some terrible scenes in Beirut and other Lebanese cities at the hands of terrorist organization Hezbollah. It’s like nothing changed, no lesson learned. #لبنان #حزب_الله_ارهابي #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/RK9z36mpZp — Wirjil (@Wirjil) October 14, 2021

الله يعين الجيش اللبناني و هل أطفال

من أمام مدرسة الفرير فرن الشباك#الفتنة_ممنوع_ترجع يا اولاد الميليشيات https://t.co/AbDoZUWRwe pic.twitter.com/8zZxYbJYiF — Antoun Gergi – انطون جرجي 🇱🇧 (@AntounGrg) October 14, 2021