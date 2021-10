تلاميذ لبنانيون يملأهم الذعر ويفترشون الأرض.. صور تشعل الغضب على مواقع التواصل (فيديو)

تداول ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صور وفيديوهات عادت بذاكرة اللبنانيين نحو 31 عاما إلى الوراء حيث كان الأطفال مرمى للنيران ويختبئون بين ثنايا البيوت والسيارات خوفا من الموت في “حرب أهلية” استمرت 15 عاما.

مشاهد مؤلمة وغير جديدة على عين المواطن اللبناني انتشرت على مواقع التواصل، بينها لطلاب من مدرسة (الفرير) بفرن الشباك يحاولون الاختباء أسفل مكاتب الدراسة وأخرون يفترشون الأرض وأخرى تظهر طفلة تحتمي بسيارة وطفل يحتمي بجسد جندي من إطلاق النار الذي رافق أحداث منطقة (الطيونة) بالعاصمة بيروت.

ونشرت الصحفية اللبنانية لاريسا عون على صفحتها على تويتر عدد من الصور والفيديوهات لهذا اليوم المرعب بالنسبة لطلاب بيروت.

وعلقت “أطفال في ملاجيء بانتظار أهاليهم”.

وعلقت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية على مشاهد خوف وذعر الطلاب بأن بيروت تشهد اليوم “حرب أهلية صغيرة”.

الصور والفيديوهات التي وثقت حال طلاب بيروت اليوم دقت ناقوس الخطر، حسب تعليقات الكثير من رواد مواقع التواصل الذني تساءلوا “ما ذنب الأطفال أن يدفعوا ثمن السلاح المتفلت؟”.

كما تصدرت أوسمة (لبنان إنهار) و(الحرب الأهلية) و(الطيونة) و(لبنان ليس بخير) قائمة أكثر الأوسمة تداولا على موقع تويتر ليس فقط في لبنان بل في العالم العربي بأكمله.

they should carry a pencil, not hide from bullets a lost homeland… and a stolen childhood!! #الطيونة #لبنان_ليس_بخير https://t.co/pGU2MWK8TZ

وفي السياق، غرّدت الممثلة ماغي بو غصن “التاريخ يعيد نفسه. هالأطفال مرعوبين تماما هيك كنا بطفولتنا. غالي الثمن يلي عم ندفعوا نحنا وولادنا. يا قلبي بتقطعوا القلب”

كما كتبت الصحفية اللبنانية ليال حداد على تويتر”ما عرفنا غير شي بحياتنا، وهيدا الجيل يلي بعدنا عم بعيد نفس التجربة. تلاميذ مدرسة الفرير يختبئون من الرصاص اليوم”.

وطالب لبنانيون على تويتر وزير التربية والتعليم بالاستقالة على خلفية أحداث اليوم.

كما علق النائب الحالي زياد أسود على تويتر”الانجاز الوطني للمليشيات حجز الأطفال في المدارس و منها مدرسة الفرير فرن الشباك. إرهاب الأهل والأحياء بالرصاص والقنص. استعادة مشهدية خطوط التماس، التحضيرات من ليل مبارح والأغراب موزعين في سيارتهم في بعض شوارع المنطقين. ذات الناس والأحزاب والضحايا ملوك الشارع”.

وبدأ التدهور الأمني في بيروت بإطلاق مجهولين النار بكثافة على مؤيدين لحزب الله وحركة (أمل) خلال مظاهرة، تنديدا بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

وقال حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك “على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة (مختلطة شيعي و مسيحي) تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح الأبنية”.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

History repeats itself. 31 years since the civil war ended in Lebanon, today we see some terrible scenes in Beirut and other Lebanese cities at the hands of terrorist organization Hezbollah. It’s like nothing changed, no lesson learned. #لبنان #حزب_الله_ارهابي #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/RK9z36mpZp

