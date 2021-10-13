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فرنسا.. مرشح للرئاسة يعد بمنع الحجاب في المؤسسات الحكومية حال فوزه (فيديو)

المرشح الرئاسيى الفرنسي إريك سيوتي (AFP)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202110:58 PM (مكة المكرمة)

واصل المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في فرنسا إريك سيوتي تصريحاته المثيرة للجدل، وأكد على أنه سيقترح التشديد أكثر على منع ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية في المدن والمحافظات الفرنسية في حال فوزه في الانتخابات المزمع إجراؤها، في 10 أبريل/نيسان المقبل.

وقال سيوتي في لقاء مع راديو الجنوب “لمواجهة الإسلام السياسي الذي يغزو فرنسا اليوم، اقترح منع ارتداء الحجاب في الإدارات العامة ومراكز الحماية الاجتماعية ومؤسسات البريد”.

وأضاف أنه سيصدر برنامجه الرئاسي قريبا والذي سيتضمن عدة نقاط تهدف إلى “محاربة الإسلام السياسي في فرنسا ومن بينها منع ارتداء الملابس التي تضم رموزا دينية، ومنع الأطفال القصر من ارتداء الحجاب”.

وأضاف المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أن “الإسلام وموجات المهاجرين غير الشرعيين من العرب والمسلمين أصبحا يهددان فرنسا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويشكلان خطرا على هويتها الرسمية”.

وهاجم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سيوتي مؤكدين أنه يخالف كل ما جاء في “قيم العلمانية الحقيقية” التي تعتمدها الجمهورية الفرنسية، ويسعى من أجل إنشاء شرطة ملابس مثلما يحدث في إيران.

بالمقابل اتهم مغردون آخرون إريك سيوتي بأن ما يقوم به من تصريحات بدون أرقام أو أدلة يضعه في خانة السياسيين العنصريين الذين لا يظهر لهم أثر إلا في فصل الانتخابات.

وكان سيوتي قد وعد بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل، سائرا على نهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال سيوتي -وهو مرشح الجمهوريين في الانتخابات- في حديث عبر إذاعة (راديو اليهود) في فرنسا إنه “سيحذو حذو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ويعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل”.

واعتبر موقفه الداعم لإسرائيل “رمزي في شكله لكنه قوي في مضمونه”.

وأضاف “في ظل التهديدات والتطورات الجارية في العالم، تعد إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في هذه المنطقة المعذبة من العالم. لذا يجب أن ندعم إسرائيل”.

وبحسب مراقبين، اتسمت الحملات الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية بظهور عدد من مرشحي اليمين واليمين المتطرف والوسط والجمهوريين الذين وجهوا سهام النقد للإسلام والمسلمين والمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في محاولة لاسترضاء الناخب الفرنسي ومجموعات الضغط الإسرائيلية في فرنسا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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