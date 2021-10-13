فرنسا.. مرشح للرئاسة يعد بمنع الحجاب في المؤسسات الحكومية حال فوزه (فيديو)

واصل المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في فرنسا إريك سيوتي تصريحاته المثيرة للجدل، وأكد على أنه سيقترح التشديد أكثر على منع ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية في المدن والمحافظات الفرنسية في حال فوزه في الانتخابات المزمع إجراؤها، في 10 أبريل/نيسان المقبل.

وقال سيوتي في لقاء مع راديو الجنوب “لمواجهة الإسلام السياسي الذي يغزو فرنسا اليوم، اقترح منع ارتداء الحجاب في الإدارات العامة ومراكز الحماية الاجتماعية ومؤسسات البريد”.

وأضاف أنه سيصدر برنامجه الرئاسي قريبا والذي سيتضمن عدة نقاط تهدف إلى “محاربة الإسلام السياسي في فرنسا ومن بينها منع ارتداء الملابس التي تضم رموزا دينية، ومنع الأطفال القصر من ارتداء الحجاب”.

Face à l'islam politique conquérant je propose l’interdiction du voile islamique aux usagers du service public, au guichet de la sécurité sociale ou de La Poste Je veux interdire le voile pour : ➡️ Les accompagnants scolaires

➡️ Les mineurs pic.twitter.com/ohxzjOewse — Eric Ciotti (@ECiotti) October 13, 2021

وأضاف المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أن “الإسلام وموجات المهاجرين غير الشرعيين من العرب والمسلمين أصبحا يهددان فرنسا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويشكلان خطرا على هويتها الرسمية”.

Une immigration de masse arabo musulmane vient remettre en cause notre identité L’augmentation du communautarisme et de l’islamisme vient menacer notre mode de vie pic.twitter.com/DbHKGdqITS — Eric Ciotti (@ECiotti) October 13, 2021

وهاجم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سيوتي مؤكدين أنه يخالف كل ما جاء في “قيم العلمانية الحقيقية” التي تعتمدها الجمهورية الفرنسية، ويسعى من أجل إنشاء شرطة ملابس مثلما يحدث في إيران.

Cool problème réglé, puisque ce n'est que le voile islamique qui est interdit, si vous portez le voile pour un raison personnelle qui n'a rien a voir avec la religion vous avez le droit 👏 merci Monsieur @ECiotti 👍 https://t.co/jTJMMamxl2 — Laurent #FullyVaccinated 💉 #PassSanitaire 🍻 (@IronTUX) October 13, 2021

Traduisons : Face à l'islam politique, je propose de créer une police du vêtement comme en Iran et de m'assoire sur la constitution qui déclare que la Republique est laïque.https://t.co/8bFRUwXNto — david weber (@davidwe82686746) October 13, 2021

بالمقابل اتهم مغردون آخرون إريك سيوتي بأن ما يقوم به من تصريحات بدون أرقام أو أدلة يضعه في خانة السياسيين العنصريين الذين لا يظهر لهم أثر إلا في فصل الانتخابات.

Et bien sûr, Monsieur Ciotti, vous ne pouvez avancer AUCUN chiffre pour le prouver.

Vous êtes à la fois : #électoraliste ET #raciste. https://t.co/JR1dysBebu — Louis Pascal (@ES8pq9) October 13, 2021

Beau discours mais jamais suivi d'effets! On va voir s'il ira jusqu'au bout de son soutien à Zemmour! Attention aux archives Mr Ciotti https://t.co/WIdDquokGP — Zoubinette (@Zoubinette1) October 13, 2021

وكان سيوتي قد وعد بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل، سائرا على نهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال سيوتي -وهو مرشح الجمهوريين في الانتخابات- في حديث عبر إذاعة (راديو اليهود) في فرنسا إنه “سيحذو حذو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ويعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل”.

واعتبر موقفه الداعم لإسرائيل “رمزي في شكله لكنه قوي في مضمونه”.

وأضاف “في ظل التهديدات والتطورات الجارية في العالم، تعد إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في هذه المنطقة المعذبة من العالم. لذا يجب أن ندعم إسرائيل”.

وبحسب مراقبين، اتسمت الحملات الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية بظهور عدد من مرشحي اليمين واليمين المتطرف والوسط والجمهوريين الذين وجهوا سهام النقد للإسلام والمسلمين والمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في محاولة لاسترضاء الناخب الفرنسي ومجموعات الضغط الإسرائيلية في فرنسا.