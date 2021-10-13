موظف بالبريد يقتل 2 من زملائه ثم ينتحر (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية، أنّ موظفاً في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، أردى بالرصاص 2 من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح مسؤولو البريد في بيان إنهم يحققون في حادث إطلاق نار وقع أمس الثلاثاء في ممفيس. وأضافوا “مات 3 موظفين، لم يعد هناك تهديد”.

Today’s shooting at the postal facility in Orange Mound is yet another example of why I’m concerned that too many guns are out there and in possession of people who aren’t able to control their anger. I express my profound condolences to all those affected by this terrible event. — Steve Cohen (@RepCohen) October 12, 2021

وقالت المتحدّثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ممفيس، في مؤتمر صحفي إنّ مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذي قضوا، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأعرب البريد الأمريكي في بيانه عن “بالغ حزنه لهذه المأساة”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود قولهم إنهم سمعوا وشاهدوا أناسا يركضون وهم مذعورون داخل المبنى، بينما كان البعض يصيح “ساعدوني”.

وتعرّف أفراد أسرة في مكان الحادث على أحد الضحايا وهو مدير المنشأة، لكن السلطات لم تؤكد رسميا أي أسماء، وقال أحد أفراد الأسرة إنهم لا يعرفون سبب إطلاق النار.

BREAKING: Memphis police responding to a shooting at the post office in Orange Mound. A woman who lives nearby tells me she heard multiple shots and then screams. @3onyourside pic.twitter.com/UPuzoWHO1j — Joneé Lewis WREG (@JoneeLewisTV) October 12, 2021

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة يفاقمها انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها، بحسب ناشطين.