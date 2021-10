موظف بالبريد يقتل 2 من زملائه ثم ينتحر (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية، أنّ موظفاً في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، أردى بالرصاص 2 من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح مسؤولو البريد في بيان إنهم يحققون في حادث إطلاق نار وقع أمس الثلاثاء في ممفيس. وأضافوا “مات 3 موظفين، لم يعد هناك تهديد”.

Today’s shooting at the postal facility in Orange Mound is yet another example of why I’m concerned that too many guns are out there and in possession of people who aren’t able to control their anger. I express my profound condolences to all those affected by this terrible event.

— Steve Cohen (@RepCohen) October 12, 2021