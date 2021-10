ممثلة أمريكية تغرد دعما للقضية الفلسطينية في يوم “السكان الأصليين”

تواصل الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون دعمها لفلسطين وشعبها من خلال تغريدة نشرتها تزامنا مع يوم السكان الأصلييين في الولايات المتحدة.

ونشرت سوزان صورة لخريطة فلسطين توضح الفارق بين مساحة الأرض التي استولى عليها المستوطنون الإسرائيليون بين عامي 1918 و2021، وأخرى لخريطة الولايات المتحدة لتوضيح مساحة الأرض التي انتزعت عبر السنوات من سكانها الأصليين بين عامي 1492 و2021.

وأعادت منظمة “صوت يهودي من أجل السلام” نشر التغريدة وشكرت الممثلة الأمريكية على دعمها “لحملة إعادة الأرض لسكانها الأصليين، وحق الفلسطينيين في العودة وتقرير مصيرهم”.

و”صوت يهودي من أجل السلام” هي منظمة يسارية في الولايات المتحدة تدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

Thank you @SusanSarandon for supporting #LandBack for Indigenous people and Palestinians' right to return and right to self-determination in their homeland ❤️‍🔥 https://t.co/oP0uVNAQwx

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 11, 2021