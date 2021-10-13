بعد تداول رسالة منسوبة لأحد القيادات.. هل هناك “محاولة انقلاب” داخل جماعة الإخوان؟ (فيديو)

كشف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والبرلماني السابق محمد جمال حشمت عن مخطط داخل الجماعة يهدف إلى ما وصفه “بالانقلاب” على القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير.

ويأتي ذلك على خلفية إصدار منير قرارا بإيقاف 6 من قيادات الجماعة، أبرزهم الأمين العام السابق محمود حسين.

ونشر حشمت، على صفحته في فيسبوك رسالة منسوبة لممدوح مبروك أحد الموقوفين المحسوبين على جبهة محمود حسين تدعو مجلس الشورى العام للتصويت على سحب الثقة من إبراهيم منير وإعفائه من منصب نائب المرشد والقائم بأعماله وبطلان قرارات الإيقاف ودعوة المجلس ليبقى في انعقاد دائم.

رسالة منسوبة لأحد الموقوفين من قيادات الإخوان المحسوبين على جبهة الأمين العام السابق #محمود_حسين تدعو للانقلاب على القائم بأعمال المرشد #إبراهيم_منير pic.twitter.com/I5qZXa6oBh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2021

من جانبه أكد أمير بسام عضو مجلس شورى الإخوان أن سعي القيادات الموقوفة للانقلاب على منير هي “معلومة متواترة مهّدوا لها من خلال منشورات على مواقع التواصل”.

وأشار -في لقائه على الجزيرة مباشر- إلى أن الموقوفين عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام لجنة التحقيق طالما أن القائم بأعمال المرشد أحالهم لها وفقا للائحة وبسبب أخطاء محددة، واعتبر أن محاولتهم سحب الثقة من إبراهيم منير سابقة لم تحدث في الجماعة و”لها ما بعدها”، حسب تعبيره.

وكان أحد الأعضاء الموقوفين وهو همام علي يوسف بعث برسالة إلى إبراهيم منير يطلب فيها تدارك ما عده “مخالفة للأطر المؤسسية”.

د. أمير بسام عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين يتحدث عن الرسالة المنسوبة لأحد الموقوفين من قيادات الإخوان المحسوبين على جبهة الأمين العام السابق #محمود_حسين والتي تدعو للانقلاب على القائم بأعمال المرشد #إبراهيم_منير pic.twitter.com/1vGdfPcjQI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2021

وطالب في رسالته باجتماع مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الشورية الأعلى بالجماعة، نافيا التمسك بالمناصب ومبديا استعداده لتسليم مهامه لمكتب منتخب جديد، معتبرا أن المكتب الذي فاز بالانتخابات “مطعون في شرعيته”.

وكانت مصادر مطلعة في جماعة الإخوان كشفت أن القائم بأعمال المرشد قرر إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق استنادا لما وصف بمخالفتهم للائحة الجماعة الداخلية.

وتضم قائمة القيادات الموقوفة الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، ومسؤول مكتب تركيا السابق محمد همام علي يوسف، وأعضاء مجلس الشورى: مدحت الحداد وممدوح مبروك ورجب البنا.

وكانت جماعة الإخوان أجرت انتخابات داخلية في دول عدة اعتمدها إبراهيم منير ورفضت نتائجها قيادات محسوبة على جبهة محمود حسين.