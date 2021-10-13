قبل ساعات من الافتتاح.. حريق بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في مصر (فيديو)

اندلع اليوم الأربعاء، حريق ضخم في القاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي في مصر قبل ساعات من انطلاق المهرجان غدا الخميس.

قبل ساعات من الافتتاح.. حريق هائل بالقاعة الرئيسية لـ #مهرجان_الجونة_السينمائي في #الغردقة pic.twitter.com/Dd0YCuqosK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 13, 2021

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن سيارات إطفاء منتجع الجونة سيطرت على الحريق الذي تسبب في خسائر بالملايين، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 14 شخصا باختناقات.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، إن الوزارة دفعت بسيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق، ونقلت 8 حالات إلى مستشفى الجونة.

الصحة: إصابة ١٤ مواطناً باختناقات في حريق محدود بإحدى قاعات مهرجان الجونة بالبحر الأحمر pic.twitter.com/IKKpls4mmw — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 13, 2021

كما قدمت فرق الإسعاف والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ6 أشخاص بموقع الحريق كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات وتماثلوا للشفاء، بحسب بيان الوزارة.

ولم تكشف إدارة مهرجان الجونة حتى الآن عن مصير حفل افتتاح المهرجان وهل يُقام في نفس موعد مساء الغد أم يؤجّل بسبب الحريق.