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قبل ساعات من الافتتاح.. حريق بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في مصر (فيديو)

حريق بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي في الغردقة (مواقع التواصل)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202104:14 PM (مكة المكرمة)

اندلع اليوم الأربعاء، حريق ضخم في القاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي في مصر قبل ساعات من انطلاق المهرجان غدا الخميس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن سيارات إطفاء منتجع الجونة سيطرت على الحريق الذي تسبب في خسائر بالملايين، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 14 شخصا باختناقات.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، إن الوزارة دفعت بسيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق، ونقلت 8 حالات إلى مستشفى الجونة.

كما قدمت فرق الإسعاف والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ6 أشخاص بموقع الحريق كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات وتماثلوا للشفاء، بحسب بيان الوزارة.

ولم تكشف إدارة مهرجان الجونة حتى الآن عن مصير حفل افتتاح المهرجان وهل يُقام في نفس موعد مساء الغد أم يؤجّل بسبب الحريق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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