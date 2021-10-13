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طرق وعرة وعقبات صعبة.. مسابقة لحمل الزوجات في أمريكا (فيديو)

لا تفرض المسابقة حداً أدنى لوزن الزوجة ويُحدد الفائز بالسباق النهائي وجهاً لوجه بين أسرع متسابقين في الجولة الأولى (رابتلي)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202105:01 PM (مكة المكرمة)

تنافس 13 من الأزواج في بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات في مدينة نيوري بولاية ماين الأمريكية، حيث يركض الأزواج في مسار مليء بالعوائق يبلغ طوله 278 ياردة (254 مترا) حاملين زوجاتهم، أملاً في الفوز بوزن الزوجة من البيرة و5 أضعاف وزنها من المال.

وفاز الزوجان جيروم وأولييا رويهم بالجائزة للسنة الثالثة على التوالي.

وقال جيروم “كان الأمر صعباً للغاية هذا العام حيث صعدنا أكثر من العام السابق”.

وبالإضافة إلى البيرة والمال، تأهل الزوجان إلى بطولة العالم في فنلندا الصيف المقبل.

ولا تفرض المسابقة حداً أدنى لوزن الزوجة، ويُحدد الفائز بين أسرع متسابقين في الجولة الأولى.

واستؤنفت المسابقة التي تعود أصولها إلى فنلندا وتقام أيضاً في أستراليا والسويد وإستونيا هذا العام بعد إلغائها العام الماضي بسبب قيود جائحة كورونا.

 

المصدر : وكالات

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