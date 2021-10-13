ضحايا إثر سقوط طائرة مدنية لبنانية قبالة سواحل بيروت (فيديو)

قال بيان لمجلس الوزراء اللبناني إن طائرة صغيرة سقطت في مياه البحر المتوسط قبالة الساحل اللبناني اليوم الأربعاء، وبدأت جهود للبحث عن شخصين كانا على متنها.

وقال بسام مولوي وزير الداخلية في تغريدة على تويتر إن الطائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني وإن فريق الدفاع المدني بدأ عمليات بحث وإنقاذ.

سقوط طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني في البحر قبالة حالات عند الساعة ١٠:٤٠ وعلى الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثاً عن مفقودين كانوا على متن الطائرة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 13, 2021

واتصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بقيادة الجيش وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث، كما طلب استنفار القوات البحرية.

اجرى رئيس #مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل حالات والعمل على البحث عن شابين كانا على متنها.كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ@LebarmyOfficial — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 13, 2021

وقال الجيش في بيان عبر حسابه على تويتر إن وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني باشرت عملياتها بحثا عن مفقودين.

والحادث هو الثاني خلال العام الجاري، ففي يوليو/ تموز الماضي سقطت طائرة تدريب مدنية، إثر اصطدامها بجبل في منطقة شمال بيروت بسبب الضباب الكثيف ما أدى إلى مقتل قائدها وراكبين.