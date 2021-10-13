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الأخبار|لبنان

ضحايا إثر سقوط طائرة مدنية لبنانية قبالة سواحل بيروت (فيديو)

13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202103:32 PM (مكة المكرمة)

قال بيان لمجلس الوزراء اللبناني إن طائرة صغيرة سقطت في مياه البحر المتوسط قبالة الساحل اللبناني اليوم الأربعاء، وبدأت جهود للبحث عن شخصين كانا على متنها.

وقال بسام مولوي وزير الداخلية في تغريدة على تويتر إن الطائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني وإن فريق الدفاع المدني بدأ عمليات بحث وإنقاذ.

 

واتصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بقيادة الجيش وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث، كما طلب استنفار القوات البحرية.

وقال الجيش في بيان عبر حسابه على تويتر إن وحدات القوات البحرية والجوية بمشاركة فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني باشرت عملياتها بحثا عن مفقودين.

والحادث هو الثاني خلال العام الجاري، ففي يوليو/ تموز الماضي سقطت طائرة تدريب مدنية، إثر اصطدامها بجبل في منطقة شمال بيروت بسبب الضباب الكثيف ما أدى إلى مقتل قائدها وراكبين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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