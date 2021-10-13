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الأخبار|سوريا

شاهد: لاجئ سوري يتمسك بعاداته العشائرية رغم سنوات اللجوء في تركيا

13/10/2021

وثّقت الجزيرة مباشر حياة لاجئ سوري ظلَّ متمسكا بالعادات والتقاليد العشائرية الأصيلة على الرغم من لجوئه في تُركيا منذ 2014.

ويقول الشيخ عبد اللَّه الشاويش من ريف حماة الغربي إنه مستقر في مدينة الريحانية برفقة عائلته، وإنهم يفتخرون بالمجالس العربية بما فيها القهوة المُرة، مضيفا أن الموروث الشعبي الذي يدعوهم لإكرام الضيف لا يزال قائماً.

وأكد أنهم يستقبلون بمجالسهم الأهل والأقارب ومعارفهم باستمرار ولم تتغير طريقتهم كما كانوا بسوريا.

وعدّد الشاويش خلال استعراضه لحياة ما بعد اللجوء، منافع مجلس “القهوة المُرة” بداره، إذ يعمل من خلالها على التصالح بين الخصوم مهما يكن حجم الخلاف وطرح حلول فورية ترضيهم.

وامتدح الشاويش التعامل الكريم للأتراك وخصوصا رحابة صدر أهل الريحانية وتشجيعهم على ترسيخ عادات وثقافات العشائرية.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا نحو 3 ملايين و690 ألفًا و896 لاجئ بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة العام الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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