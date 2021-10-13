تركية تتوج بلقب أطول امرأة على قيد الحياة في العالم (فيديو)

كشفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم الأربعاء، عن “أطول امرأة على قيد الحياة في العالم” وهو اللقب الذي حظيت به هذا العام الشابة التركية رميسا غلغي.

وحصلت رميسا (24 عامًا) على هذا اللقب بعد قيام المسؤولين عن الموسوعة بإعادة قياس طولها الذي يبلغ مترين و15 سنتيمترا.

ويعد هذا اللقب هو الثاني للشابة التركية في موسوعة غينيس.

وفي عام 2014، صنفت موسوعة غينيس رميسا بأنها “أطول مراهقة على قيد الحياة” وبلغ طولها حينها مترين و13 سنتيمترا.

وتعاني الشابة من (متلازمة ويفر)، وهي حالة نادرة للغاية تؤدي إلى تسارع النمو البدني.

ومنذ تحقيقها للقبها السابق، استخدمت رميسا منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بالحالات الطبية النادرة مثل حالتها.

وعادة ما تكون رميسا مقيدة بالجلوس على كرسي متحرك، لكنها تستطيع المشي باستخدام المشاية.

أطول امرأة في العالم التركية رميسا غلغي (موقع موسوعة غينيس)

وتعليقا على اللقب الجديد قالت في تصريحات نشرها موقع موسوعة غينيس “أخيرًا جرى إقرار رقمي القياسي، أنا فخورة لأنني سجلت الرقم القياسي العالمي للمرة الثانية”.

ووجهت نصيحة لأي شخص يعاني من مشكلات صحية أو أخرى متعلقة بمظهره الخارجي، مضيفة “العيوب يمكن أن تتحول إلى مزايا، لذا على الناس تقبل أنفسهم كما هم”.

وتابعت “كن مؤمنا بقدراتك وابذل قصارى جهدك”.

من جهته رحب كريج جلينداي رئيس تحرير غينيس للأرقام القياسية بعودة رميسا إلى الموسوعة وحصولها على لقب جديد.

وقال “إنه لشرف كبير أن أرحب برميسا مرة أخرى ضمن سجلات الأرقام القياسية. إن روحها التي لا تقهر واعتزازها بالتميز عن الآخرين هو مصدر إلهام. فئة المرأة الأطول ليست من الفئات التي تتغير كثيرا، لذا نحن متحمسون لمشاركة هذه الأخبار مع العالم”.

يشار إلى أن صاحب لقب أطول رجل على قيد الحياة في العالم في موسوعة (غينيس) هو مواطن تركي أيضا يدعى سلطان كوسن ويبلغ طوله 251 سنتيمترا.

وحصل سلطان على هذا اللقب في فبراير/شباط 2011.

وما زالت الصينية زينغ غينليان هي أطول امرأة عرفها التاريخ وبلغ طولها 246.3 سنتيمترا، وتوفيت زينغ في 13 فبراير 1982.