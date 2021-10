انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه مكالمة هاتفية غامضة.. ما القصة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بانتحار جندي شاب تابع للواء (غولاني) في جيش الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء نفسه من سيارة أجرة كان يستقلها، في واقعة وصفت “بالغريبة والغامضة”.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن سائق السيارة قوله إن “الجندي الإسرائيلي قفز من السيارة بعد تلقيه مكالمة هاتفية”.

وتساءلت القناة “من الذي اتصل به وماذا دار بينهما وما الذي أخافه ودفعه للانتحار بهذه الطريقة؟”.

وتابعت “الحديث يدورعن جندي مستجد هرب من الجيش بعد مواجهته صعوبة في التأقلم مع الحياة العسكرية لكن هناك من أقنعه بالعودة إلى القاعدة، وحينما استقل سيارة للعودة إليها تلقى اتصالا هاتفيا وبعدها قفز من السيارة خلال سيرها على طريق سريع ليلقى حتفه متأثرا بجراحه”.

وفي السياق، كشفت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن هوية الجندي وقالت إنه يدعى (أبيبا درسخ) ويبلغ من العمر 19 عاما.

وأشارت أن الحادث وقع، أمس الثلاثاء، بعد يوم من إقناع درسخ بالعودة إلى معسكر التدريب.

واتفقت الصحيفة مع قناة (كان) في رواية هروب الجندي المستجد من جيش الاحتلال.

وأوضحت أن “المجند الجديد أبيبا درسخ الذي يتدرب في لواء غولاني هرب من قاعدته العسكرية في الشمال إلى منزله في بيت شيمش، بعد أن واجه صعوبة في التأقلم مع الحياة العسكرية”.

