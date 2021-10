لهذا السبب.. أبل ستقلص إنتاج أيفون 13 (فيديو)

ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن أبل ستخفض على الأرجح إنتاج هاتفها الجديد أيفون 13 بما يصل إلى 10 ملايين جهاز بسبب النقص العالمي في الرقائق.

وقالت بلومبرغ إنه كان من المتوقع أن تنتج أبل 90 مليون جهاز جديد بنهاية هذا العام، لكن الشركة أبلغت مصنعيها بتقليص عدد الأجهزة لأن موردي الرقائق ومنها (برودكوم) و(تكساس إنسترومنتس) تجد صعوبة في تسليم المكونات.

وانخفضت أسهم أبل 1.2% بعد ساعات من التداول، في حين تراجعت أسهم برودكوم وتكساس إنسترومنتس بنحو 1%.

وكانت أبل توقعت في يوليو/ تموز تباطؤ نمو الإيرادات، وقالت إن نقص الرقائق، الذي أثّر على بيع أجهزة الكمبيوتر المحمول (ماك) واللوحي (آيباد)، سيحد أيضا من إنتاج أيفون. وقدمت تكساس إنسترومنتس توقعات متحفظة للإيرادات في ذلك الشهر، ملمحة إلى مخاوف بشأن إمدادات الرقائق لبقية العام.

